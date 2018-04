"We knuffelen mensen met dementie" DICHTBIJ-CLOWNS ZIJN BESTE ZORGTEAM VAN VLAANDEREN PETER LANSSENS

27 april 2018

02u52 0 Kortrijk De dichtbij-clowns van woonzorgcentrum Pottelberg in Kortrijk zijn het beste zorgteam van Vlaanderen. "Door hen te knuffelen en zoentjes te geven laten we bewoners met dementie voelen dat ze nog gewaardeerd worden", vertellen de clowns.

De publieksprijs voor beste zorgteam werd in Gent op de vakbeurs 'Health&Care' uitgereikt. De dichtbij-clowns van WZC Pottelberg laten bewoners met dementie lachen en genieten van contact. Er zijn twee duo's: Hatsjoe en Hatsjie en Woezel en Niki. "We laten hen voelen dat ze er nog bij horen", vertellen de dichtbij-clowns. "Zo praten we niet omdat de bewoners met dementie dat ook vaak niet doen. We trekken wél hun aandacht met melodietjes, een lach of een traan en onze mimiek. We geven ook graag zoentjes en knuffels en kruipen zelfs even bij hen in bed als ze dat willen. Ze vinden de aandacht leuk, ze voelen zich betrokken, komen tot rust en zijn blij telkens we er zijn."





Pioniers

Nathalie Gheysen (53) uit Moorsele en Sofie Bruneel (37) uit Handzame (Hatsjoe en Hatsjie) en Hetty Mersy (33) uit Moorsele en Dominique Demeyere (54) uit Anzegem (Woezel en Niki) werken als animatoren in WZC Pottelberg. Ze bezoeken de bewoners met dementie wekelijks als dichtbij-clowns. "Het is niét zoals in een circus", vertellen ze. "Zo gebruiken we geen schmink, om niet af te schrikken. En we dragen onze rode neus altijd met een wit koordje, zodat ze zien dat het geen echte neus is. We zijn wel kleurrijk gekleed. En we vergroten onze karaktertrekken uit, als clowns. Zo is de ene ordelijk, terwijl de andere alles laat rondslingeren. Of de ene doet dingen die niet mogen zoals op de grond liggen of op een tafel staan, om dan door de andere op de vingers getikt te worden. De personen met dementie halen daar plezier uit. We doen het telkens een paar uur, want het is intensief. Je rolt van de ene emotie in de andere. Sommige bewoners lachen, anderen huilen. En er zijn er die boos worden en willen dat we weggaan. Dat doen we ook, door triest af te druipen. Ook dat doet deugd. Zo voelen ze dat er echt naar hen geluisterd wordt. We doen het al enkele jaren. Omdat we een open geest hebben, spontaan zijn en goed kunnen improviseren. We volgden een workshop via de vzw Demiclown, van twee dramatherapeutes in Gent. Wij zijn pioniers omdat we niet enkel dichtbij-clowns zijn, maar ook in het woonzorgcentrum zélf werken. Daardoor kennen we de bewoners door en door. Wij krijgen zelfs versterking. Er hebben collega's interesse. Straks zijn we wellicht met zes dichtbij-clowns in WZC Pottelberg. We hopen dat andere woonzorgcentra ons voorbeeld volgen en ook personeelsleden inzetten als dichtbij-clowns."