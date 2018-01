"We houden krakers en vandalen buiten" Bewoners beschermen historische kapel en klooster PETER LANSSENS

09u31 0 Henk Deleu Kenneth Lebon en Sara Meersch wonen tijdelijk in het oude klooster met kapel. Kortrijk Een gewezen klooster en kapel, allebei beschermd, worden in afwachting van een restauratie tijdelijk bewoond via Interim Vastgoedbeheer. Vier mensen hebben er een knus stekje. "We wonen hier goedkoop en beschermen de panden met succes tegen krakers en vandalen. Deze locatie is uniek", zegt Kenneth Lebon (26).

Het gewezen klooster en de aanpalende kapel, vroeger van de zusters Paulinen, staan niet leeg. Vier bewoners beschermen de panden in de Groeningestraat in historisch Kortrijk. Ze krijgen ze in bruikleen via Interim Vastgoedbeheer, aan een spotprijs van zo'n 230 euro per maand, inclusief nutsvoorzieningen. "Krakers, vandalen en inbrekers blijven weg omdat het hier bewoond is", vertelt de uit Kuurne afkomstige Kenneth Lebon.





"We kregen wel al 'Urbexers' (fotografen die leegstaande gebouwen bezoeken, red.) over de vloer, tot uit Nederland en Frankrijk, maar we verzoeken die telkens om weer te vertrekken."





Kerstmarkt in kapel





De bewoners kunnen er hun domicilie niet plaatsen, huisdieren zijn niet toegelaten en er is een wederzijdse opzegtermijn van drie weken. Maar dat schrikt ze niet af. "Ik woonde vroeger in een huurhuis in Stasegem, aan 500 euro per maand", vertelt Kenneth Lebon. "Ik woon hier veel goedkoper, terwijl de ruimtes die ik nu heb dubbel zo groot zijn. Ik heb een grote woonkamer en slaapkamer met leuke tegelvloeren en hoge plafonds, een atelier waar ik me kan uitleven als timmerman, een gemeenschappelijke keuken, badkamer en toilet, een dakterras met zicht op de Broeltorens en zelfs een eigen kapel. Waar we al een bescheiden kerstmarkt organiseerden. Niet dat we er in feesten hé, want dat mag niet. Alles is nog in een goeie staat. Vastgoedbeheer liet wel wat extra elektriciteit leggen, plaatste een keuken en douche en liet elektrische vuurtjes zetten, maar dat waren de enige ingrepen. Ik heb zelf nog enkele tafels gemaakt, met hout dat ik hier vond. Het is hier supergezellig. Vrienden zijn telkens onder de indruk, als ze een bezoekje brengen. Al moet je wel vijftig meter wandelen als je naar het toilet wil. Als je dringend moet plassen, moet je je dus haasten (lacht). Ik woon hier graag en hoop hier nog lang te kunnen blijven. Met het geld dat ik uitspaar, kan ik onder meer op reis gaan met mijn vriendin Sara Meersch. Zo ging het al richting Hongarije, Zweden en Italië", aldus Kenneth Lebon, die aan de slag is bij daktimmerwerken Salembier.





Circuszaal





Ook Klaas Pattyn (34), afkomstig uit Roeselare, woont er en richtte er een circuszaal in. "Jongeren komen hier twee halve dagen per week, want ik werk als circuspedagoog voor vormingscentrum Aura. We hebben hier overdreven veel ruimte en dat voor zo'n goedkope prijs. Wat een luxe, pal in het centrum van Kortrijk. We zitten hier op een minuutje wandelen van de Grote Markt. Alles valt in zijn plooi, sinds ik hier woon", aldus Pattyn. "We zijn gespecialiseerd in het beheer en de bescherming van leegstaand vastgoed", zegt Benedikt De Witte van Interim Vastgoedbeheer in Wilrijk. "Door er mensen te laten wonen, doen ze dienst als een soort toezichthouder. Hoe lang dat is, hangt altijd af van de opdrachtgever. Veel mensen verhuizen, eens ze in ons systeem zitten, telkens mee als we ergens anders een nieuw project opstarten", aldus De Witte.





Henk Deleu Marie Perrin in een van de knusse kamers.

Henk Deleu Er is ook een tuintje.

Henk Deleu De kapel.

Henk Deleu Nog een knus ingerichte woonruimte.