“Waarom we staken? Omdat werkdruk stijgt” Maar Unizo is misnoegd om “hinder en economische schade” Peter Lanssens Joyce Mesdag

13 februari 2019

18u44 0 Kortrijk De staking liet zich ook in onze regio voelen. De vakbonden pikken het niet dat de lonen in de privésector maar 0,8 procent mogen stijgen. “De werkdruk blijft verder toenemen, in tal van sectoren, terwijl er bovendien vaak geen werkzekerheid meer is”, zegt Erika Lambert van de bediendenvakbond LBC-NVK. Unizo countert: “Het onbegrip voor de staking is in veel KMO’s erg groot.”

De werkdruk neemt toe en er is geen werkzekerheid meer. Dat vraagt om concrete voorbeelden. “Als een medewerker drie keer een negatieve feedback krijgt van klanten die de service niet goed genoeg vinden, volgt een ontslag”, vertelt manager en vakbondsman Mick Verbandt van MediaMarkt in winkelcentrum K in Kortrijk. “Er is ook geen bescherming meer, de clausule rond werkzekerheid is geschrapt. De druk is enorm”, aldus Mick Verbandt. “Een elektronisch meetinstrument telt elke dag hoeveel mensen er onze winkel binnenstappen”, zegt een werkneemster van Veritas in winkelcentrum Ring Shopping in Kortrijk. “Het doel is dat een op de drie en liefst een op de twee iets koopt. Als we dat doel niet halen, krijgen we onder ons voeten. Terwijl het niet evident is. Als een koppel binnenkomt, heb je een ‘probleem’ hé. Want man en vrouw kopen uiteraard niet allebei”, aldus de werkneemster. Erika Lambert verwijst ook naar supermarkt Aldi. “Zeulen met torenhoog gestapelde brood- en fruitbakken, snel stofzuigers en fitnesstoestellen klaarzetten omdat er een speciale actie is, rekken ‘in no time’ aanvullen, omdat elke minuut gechronometreerd wordt: het zijn maar enkele situaties om aan te tonen hoe hoog de werkdruk ligt. En dat met een minimumloon van rond de 1.600 euro. Ze doen hun werk graag en met plezier, maar er zijn grenzen aan alles.”

Symbolische wafelenbak

De vakbonden hielden woensdagmorgen vroeg een wafelenbak op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping, om symbolisch een deel van de koek te eisen. “We krijgen tal van hoeraberichten over de economie”, zegt provinciaal ACV-voorzitter Wim David. “Bedrijfswinsten staan op een historisch hoog peil. Werkgevers kregen via de taxshift en verlaging van de vennootschapsbelasting een blanco cheque van miljarden. We willen een goed akkoord met een mooie marge voor meer loon. Daarnaast moeten minimumlonen en -uitkeringen omhoog en willen we tot betere afspraken over werkbaar werk komen, zowel op het vlak van eindeloopbaan als op het vlak van combinatie werk en privéleven. Tot slot willen we ook een betere mobiliteitsregeling voor de werknemers.”

Voeden van polemiek

In vijf procent van de KMO’s met personeel in West-Vlaanderen werd woensdag gestaakt. Dat blijkt uit een snelle UNIZO-ledenenquête. Toch ondervond bijna 35 procent van de bedrijven hinder door de staking. Het onbegrip is groot, ook bij de West-Vlaamse KMO’s. “Allemaal nodeloze frustratie, hinder en schade aan onze economie, die vermeden kon worden”, zegt Robert Schaut, directeur a.i. van Unizo West-Vlaanderen. “Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat een akkoord met de vakbonden kan, maar dan moeten ze wel heel snel terug aan tafel komen en stoppen met het voeden van de polemiek.”

Bedrijven en winkels getroffen

De lijst van bedrijven die hinder ondervonden is lang. Enkele voorbeelden: ICV in Avelgem, Balta in Sint-Baafs-Vijve, Beauflor, Ideal en Unilin in Wielsbeke, Bekaert en Betafence in Zwevegem, Concordia, Mc Three en TVH in Waregem, Copaco en Lano in Harelbeke, Lapauw in Heule, LVD in Gullegem, Pullmaflex in Wevelgem, Thule in Menen, Van de Wiele in Marke en Wienerberger in Aalbeke. Ook winkels deelden in de brokken zoals Gamma in Kuurne, Brico Plan-It in Kortrijk, Lidl in Kuurne en vestigingen van Brantano in Waregem, Menen, Vichte, Wevelgem en Kuurne. “Wie wilde werken, lieten we door”, zegt ABVV-gewestverantwoordelijke Jelle Dhont. “Maar klanten en leveranciers en dergelijke mochten niet binnen. Veel mensen waren blij dat we het voor hen opnamen. Er waren ook verwijten: ‘luiaards’, ‘jullie zouden beter werken’, ‘jullie maken alles kapot’ en ‘weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn?’ Veel mensen werken hard, maar worden onvoldoende beloond, en dat terwijl je overal hoort dat werkgevers veel winst maken”, zegt Dhondt. Stakers sloten ook belangrijke toegangswegen naar industriezones en bedrijvenparken, zoals in Wevelgem, Waregem en Anzegem. De staking trof verder de openbare dienstverlening in Kortrijk. Zo was een mindere bezetting in het stadhuis, bleef zwembad Magdalena dicht, net als sporthal Ter Biezen in Bissegem en kinderopvang Het Blokkenhuis. Daarnaast werd de ophaling van bedrijfsafval uitgesteld. De bakkenparken in de de Goedelaan en in Heule bleven dicht. Ook het openbaar vervoer verliep moeizaam.