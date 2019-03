‘Vurige bruid’ opnieuw in cel voor poging doodslag op echtgenoot LSI

09 maart 2019

04u55

Bron: LSI 0 Kortrijk Bijna zeven jaar nadat ze brand stichtte in hun kersverse liefdesnest in Kortrijk, zit een 44-jarige vrouw uit Kortrijk opnieuw in de cel. Ze wordt er van verdacht ’s nachts een poging te hebben ondernomen om haar echtgenoot (61) om het leven te brengen door zijn polsen over te snijden. Dat mislukte en ze verwittigde zelf de hulpdiensten.

In juli 2012 kreeg Mieke M. nog twee jaar effectieve celstraf omdat ze op 10 mei brand had gesticht in de woning waar ze met haar kersverse echtgenoot Edwin Tuyttens – ze waren pas 2 maanden gehuwd - woonde. Ze deed dat in een vlaag van woede na een ruzie onder invloed van alcohol. Ze gebruikte een aansteker en papier maar meteen na de brandstichting verwittigde ze zelf de brandweer. De brand vernielde een deel van de benedenverdieping en een collectie van 3.000 historische boeken, die Edwin Tuyttens jarenlang zorgvuldig bijeen had gespaard.

Vuur achtervolgde Mieke M. al bijna haar hele leven. Op 12-jarige leeftijd moest ze haar zieke moeder met een rolstoel hun brandende woning uitduwen en ook in Ieper, Beselare en Menen moest ze haar huis uitvluchten na een brand. Zelf stichtte ze al twee keer eerder brand in woningen van ex-partners in Kortrijk en Zwevegem. Steevast gebeurde dat onder invloed van alcohol. Ze liet zich daarvoor behandelen, maar na enkele nuchtere jaren viel ze in 2012 opnieuw ten prooi aan de drankduivel. Na de brandstichting in Kortrijk vloog ze in de cel maar op haar proces leek ze vastberaden om definitief komaf te maken met haar drankprobleem. Haar echtgenoot Edwin liet haar ondanks alles niet vallen. “Ik ben er van overtuigd dat Mieke niet met opzet brand stichtte. Ze sleept een heel moeilijke jeugd met zich mee”, aldus Edwin toen. “Ik blijf haar steunen want ik zie haar té graag. Er wachten ons ongetwijfeld nog mooie momenten samen.” De voorbije jaren leek alles bij het koppel inderdaad in de plooi te vallen. Samen kregen ze zelfs een zoontje, drie jaar ondertussen.

Maar deze week probeerde Mieke M. de polsen van haar echtgenoot in zijn slaap over te snijden en zichzelf van het leven te beroven. Dat mislukte en ze verwittigde zelf de hulpdiensten. Na verzorging mocht Edwin al opnieuw het ziekenhuis verlaten. Mieke M. is ondertussen aangehouden voor poging doodslag en verblijft dus opnieuw in de cel.