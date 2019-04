‘Vurige bruid’ blijft in cel voor moordpoging op echtgenoot LSI

05 april 2019

16u57

Bron: LSI 0

Een 43-jarige vrouw uit Kortrijk die begin maart 2019 ’s nachts in bed probeerde haar echtgenoot (61) om het leven te brengen door zijn polsen over te snijden, blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag. Mieke M. is geen onbekende voor het gerecht. Ze kreeg eerder twee jaar effectieve celstraf voor de brandstichting. Het was haar derde keer, want ook in Kortrijk en Zwevegem had ze al vuur gesticht in woningen van ex-partners. Steevast gebeurde dat onder invloed van alcohol. Haar echtgenoot Edwin liet haar ondanks alles niet vallen. De voorbije jaren leek alles bij het koppel inderdaad in de plooi te vallen. Samen kregen ze zelfs nog een zoontje, drie jaar ondertussen. Er is een psychiater aangesteld om de mentale toestand van de vrouw te onderzoeken.