"Voor één keer gefeest tot 's ochtends" BOKSSTER OSHIN DERIEUW IS WERELDKAMPIOENE VALENTIJN DUMOULEIN

16 april 2018

02u27 0 Kortrijk "Voor één keer heb ik gefeest tot in de late uurtjes", lacht Oshin Derieuw. En verdiend, want ze mag zich sinds zaterdagavond wereldkampioene bij de superlichtgewichten noemen. De boksster is in de wolken, haar ouders zijn apetrots. "Ze is een meerwaarde voor de sport", zegt haar vader fier.

Oshin Derieuw uit Kortrijk is er zaterdagavond met verve in geslaagd de wereldtitel WBF boksen bij de superlichtgewichten te veroveren. In het Noord-Franse Hénin-Beaumont won ze overtuigend op punten van Lina Tejade uit de Dominicaanse Republiek. Onder de vele supporters ook mama Annemie Cloet uit Roeselare. "Ik ben met een klein hartje naar de wedstrijd vertrokken, want ik wist dat de tegenstand pittig was", vertelt ze. "Maar ik wist ook dat Oshin enorm in de sport was gegroeid en dat ze over voldoende kracht beschikte om te winnen, en dat is ook gebleken. Ik was trots om mijn eigen kind in die ring te zien staan. Toen ze pas met de sport begon, was dat voor mij een ramp. Ik had een prachtig, kerngezond kind op de wereld gezet en plots moest ik aanvaarden dat ze af en toe een klap zou moeten incasseren. Haar broer heeft me op een dag enkele boksfilms met vrouwelijke hoofdrolspelers laten zien, dat heeft wel geholpen. Ondertussen heb ik tientallen kampen gezien en kan ik rustig kijken. Zaterdag heeft ze op heel professionele wijze gebokst en gewonnen, en dat maakt me héél trots."





Ook papa Koen Derieuw uit Izegem glundert. "Zelf ben ik geen liefhebber van de bokssport, maar zaterdag was ik positief verrast door het verstand waarmee Oshin bokste", vertelt Koen. "Ze geeft de sport op die manier meteen een enorme meerwaarde. De esthetiek spatte ervan af en dat maakt me natuurlijk enorm trots. Toen ze begon met boksen, had ik ze natuurlijk liever zien tennissen en ik kijk nog altijd met een bang hartje, maar de fierheid op haar prestatie en attitude halen zeker de bovenhand."





Recupereren

Oshin en haar supporters zakten zaterdag in de late uurtjes nog af naar Roeselare voor een feestje. "Het was 5.30 uur toen ik mijn bed zag, maar de titel moest gepast gevierd worden", lacht ze. "Zelf drink ik normaal geen alcohol, maar ik heb toch eens goed getrakteerd en mezelf ook iets gegund. Nu heb ik enkele dagen rust, maar ik zal maandag toch weer starten met een recuperatieloopje om er woensdag weer helemaal in te vliegen, ook bij mijn werk in wellnesscentrum Wu-Wei in Kortrijk."