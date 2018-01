"Voedselpakketten niet meer van deze tijd" ARMEN KUNNEN GRATIS 'SHOPPEN' BIJ POTPOURRI XAVIER COPPENS

22 januari 2018

Zaterdagavond mocht zuster Jeanne Devos (83) de sociale winkel Potpourri openen van de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk. "Het idee achter de winkel vind ik zo mooi. Hier mogen de armen kiezen wat ze meenemen naar huis en dat is zo belangrijk voor hun zelfvertrouwen", klinkt het enthousiast.

Jarenlang heeft zuster Jeanne Devos uit Kortenaken zich ingezet voor de kinderen in de sloppenwijken van Bombay in India. "Haar inzet voor de armen in India is vergelijkbaar met wat wij doen in Kortrijk. We voelen ons heel verbonden met elkaar. Daarom hebben wij zuster Jeanne gevraagd om onze sociale winkel te openen", vertelt Tine De Leeuw van de Sint-Michielsbeweging.





Kiezen

Na een misviering die bijgewoond werd door 250 mensen, mocht zuster Jeanne de sociale winkel openen. "Ik wil iedereen bedanken voor zoveel schoonheid in de wereld. Potpourri straalt zo veel solidariteit uit. Als dank schenk ik een kunstwerk aan de Sint-Michielsbeweging, gemaakt door een vader van een kind uit Bombay dat ik uit de kinderhandel haalde. Het is symbool voor een nieuwe wereld van vrede, voor verbondenheid met het heelal." Daarna opende ze het lint, omringd door heel wat kinderen van de Sint-Michielsbeweging. "Wat mijn eerste indruk is van de nieuwe sociale winkel? Mensen krijgen hier niet zomaar producten, maar ze mogen zelf kiezen in een winkel en dat is zo fantastisch. Kunnen kiezen is zo belangrijk voor de eigenwaarde van de armen", getuigt zuster Jeanne.





Puntenkaart

De sociale winkel Potpourri, in een omgebouwde garage, draait al enkele weken proef. Een negentigtal gezinnen klopt er wekelijks aan en wordt vriendelijk onthaald door vrijwilligers van de Sint-Michielsbeweging. "Met de Sint-Michielsbeweging verdelen we al voedsel sinds 1997, maar het geven van pakketten is niet meer van deze tijd, dat is zo paternalistisch", vindt Tine De Leeuw. "Met een sociale winkel kunnen we onze klanten echt ontvangen op een menswaardige manier. In een ruimte naast de winkel wordt een dossier opgesteld en volgens de noden van elk gezin worden punten uitgedeeld. In de winkel kunnen ze met een puntenkaart kiezen uit heel wat producten, naast voeding ook heel wat verzorgingsproducten. Enkel mensen met een gering inkomen komen in aanmerking. Hiervoor werken we onder meer nauw samen met het OCMW."





Wens van Noël Bonte

De Sint-Michielsbeweging bestaat sinds 1993 en werd opgericht door wijlen priester Noël Bonte, samen met priester Geert Goethals. "Potpourri is meer dan een winkel, het wordt ook een echte ontmoetingsplaats waar onze klanten in het onthaal een kopje koffie kunnen drinken. Het is een plaats waar mensen waardig worden behandeld, waar met punten in plaats van met geld betaald wordt", weet Geert Goethals. Het openen van een sociale winkel was een vurige wens van wijlen Noël Bonte die twee jaar geleden overleed. Het was zijn wens dat het bedelen van voeding op een waardige manier zou gebeuren en dat jonge mensen hieraan zouden meewerken.