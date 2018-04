"Viervoeter doet werk van acht agenten" HONDENBRIGADE FEDERALE POLITIE VERSTERKT PZ VLAS ALEXANDER HAEZEBROUCK

21 april 2018

02u54 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) gaf gisteren een demonstratie met de hondenbrigade van de federale politie. "We hebben een unieke samenwerking", zegt korpschef Filip Devriendt.

De politiezone Vlas beschikt over vijf politiehonden die inzetbaar zijn op het terrein, daarnaast zijn er ook nog drie in opleiding.





"In vergelijking met andere zones is dat erg veel", zegt korpschef Filip Devriendt. Uniek daarbij is dat de zone samenwerkt met de hondenbrigade van de federale politie.





"Die samenwerking werd anderhalf jaar geleden opgestart en werd echt intensief vanaf juni vorig jaar. De dienst Hondensteun van de federale politie heeft veel ervaring in het herkennen van pups die het meest geschikt zijn om opgeleid te worden als politiehond en ook hun brevet te halen."





Beste speurder

De zone beschikt over vier patrouillehonden en één actieve drughond. "We streven naar duohonden. Dat zijn honden die we zowel kunnen inzetten als patrouillehond als actieve drughond, zodat één hond beide taken kan uitvoeren."





Een actieve drughond doorzoekt ruimtes of auto's op zoek naar drugs. Daarnaast zijn er ook passieve drughonden, die mensen doorzoeken naar drugs en stil blijven zitten als ze een verdachte geur opmerken bij iemand.





Speurneus

"Het werk van één hond kan je vergelijken met het inzetten van acht politiemensen", vertelt hondenbegeleider Jorn van de federale politie.





"Als je een verdacht voertuig doet stoppen en je wil het zelf uitkammen op zoek naar drugs, kan dat een tijdje duren. Een hond ruikt meteen waar de drugs verstopt zitten. Er is op vandaag geen enkel technisch instrument dat kan wedijveren met de neus van een hond, daar zijn korpscheffen ondertussen wel van overtuigd. Vroeger deden de agenten dat zelf of was het wachten op een drughond van de federale politie indien er één vrij was, nu kan dat allemaal dus veel sneller."





Deel van het gezin

De zone en de federale politie trainen zo'n vier tot vijf keer per week samen. Eén hond heeft ook één vaste hondengeleider.





"Naast het politiewerk, gaat de hond mee naar huis en maakt hij deel uit van het gezin", zegt geleider Jari. "We steken er ook veel privé-tijd in en dus moet je wel echt een hondenliefhebber zijn om dit te doen."





Tenslotte moet een politiehond ook sociaal zijn en moet je ermee rustig door een mensenmassa wandelen. "Het kan ook een element zijn om het ijs tussen een politieman en een burger te breken."