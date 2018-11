"Vier winterbars niet te veel van het goede" UITBATERS NIET BANG VOOR OVERAANBOD TIJDENS WINTER IN KORTRIJK HANS VERBEKE

24 november 2018

02u24 0 Kortrijk Het programma van Winter in Kortrijk dat gisteren werd voorgesteld biedt dit jaar opnieuw een ruime waaier aan activiteiten en kerstmarkten. Blikvanger in het aanbod is het vuurwerk aan de verlaagde Leieboorden. Kortrijk beschikt deze eindejaarsperiode ook over 4 winterbars. "Naar andere steden trekken, hoeft dit jaar echt niet", zeggen de uitbaters van Sibäria. Zij maken zich vooralsnog geen zorgen over een overaanbod deze winter.

Veel nieuwigheden zijn er niet in de winterprogrammatie die straks op de bezoeker wordt losgelaten.





"Maar we investeren dit keer in een betere kwaliteit, eerder dan in nog meer initiatieven", zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Bovendien trekken we 1.250 euro uit voor elke deelgemeente die wil uitpakken met stemmige kerstverlichting. Als ook Aalbeke en Bellegem nog mee op de kar springen, kan je straks overal in groot-Kortrijk genieten van een leuke eindejaarssfeer."





Totaalbeleving

Trekpleisters van 'Winter in Kortrijk', dat loopt van 7 december tot 6 januari, worden ongetwijfeld het kerstdorp op het Schouwburgplein, de overdekte ijspiste en wat kermiskramen op de Grote Markt, maar beslist ook de vuurwerkshow die op vrijdag 14 december om 19.30 uur gehouden wordt aan de verlaagde Leieboorden. Opmerkelijk: op vier verschillende plaatsen openen stemmige winterbars. Op het domein De Blauwe Hoeve wordt Wünderbar de 'Warmste Chalet van België'. Tussen Kortrijk Xpo en Kinepolis strijkt de Moosebar neer. In het centrum van de stad is het dan weer uitkijken naar de Papago pop-up in de Rijselstraat, vlakbij het stadhuis, en Sibäria, in de Jan Persijnstraat.





Initiatiefnemers Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en diens vriendin Kelly Libaert lieten zowat de hele inboedel van de voormalige cultuurtempel slopen om plaats te maken voor een hippe place-to-be. Vanaf 29 november kan je er terecht. "We gaan voor een totaalbeleving", zegt het trio. Wat Sibäria bijzonder maakt, is de ijskoude inkom. In het sas voor de ingang neemt de gevoelstemperatuur een flinke duik. Er wordt koude lucht de ruimte in geblazen en de belichting versterkt het effect. Binnen lijkt het zo nog net iets warmer, door het contrast. "We zien dat ook onze collega's veel inspanningen doen om zo aantrekkelijk mogelijk, daarom leggen ook wij onze eigen accenten." De uitbater vreest niet voor een overaanbod aan winterbars. "Er is een publiek voor dergelijke initiatieven. Het succes van de zomerbars heeft dat intussen bewezen. Op sociale media merken we veel enthousiasme is voor onze bar. Wij zijn extra creatief geweest om onze klanten in de watten te leggen. Dat het een flinke duit kost om tot zo'n resultaat te komen, wisten we op voorhand. Maar we geloven dat het elke euro waard is. Winter in Kortrijk wordt leuk, je hoeft echt niet naar andere steden te trekken."