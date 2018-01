"Versterk eerst huidige autovrije gebied" N-VA TEGEN FORSE UITBREIDING VERKEERSVRIJ CENTRUM PETER LANSSENS

02u34 1 Henk Deleu Als het aan sp.a ligt, dan wordt het deel van de Grote Markt aan de kant van hotel Damier verkeersvrij gemaakt. Maar daar passeert nu dagelijks heel wat verkeer. Kortrijk De tripartite van Open Vld, sp.a en N-VA zit niet op een lijn over een idee van sp.a om het verkeersvrije deel van het stadscentrum fors uit te breiden. "Kortrijk is hier gewoon veel te klein voor, versterk eerst het huidige winkel-wandelgebied", stelt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA).

Indien sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen mee blijft besturen, komt er een forse uitbreiding van de verkeersvrije zone in het hart van de stad. Tegen 2022 worden ook de Kapittel-, Pieter De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Deken Zegerplein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Onze-Lieve-Vrouwestraat én de Grote Markt aan de kant van hotel Damier verkeersvrij gemaakt.





Al is dat wel met uitzondering van bewoners, leveranciers, openbaar vervoer en hulpdiensten. Dat verklaarde sp.a-schepen van Mobiliteit Axel Weydts begin deze week. Open Vld en vooral N-VA, coalitiepartners in het stadsbestuur, verslikten zich in hun koffie. "Eerst en vooral: een uitbreiding van het huidige winkel-wandelgebied is onbespreekbaar", zegt Rudolf Scherpereel. "Als we verruimen, stellen we ons nog kwetsbaarder op, want er zijn in de retail- en horecasector nu al veel faillissementen. We moeten ons volop concentreren op het versterken van het huidige winkel-wandelgebied. Het kan niet dat er in de onmiddellijke omgeving nieuwe handelszaken bijkomen, zoals bijvoorbeeld in de Begijnhofstraat (wat Axel Weydts begin deze week suggereerde, nvdr.)."





Henk Deleu Ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat zou deel uitmakenvan de autovrije zone.

Gent geen voorbeeld

Scherpereel staat kritisch tegenover de uitbreiding van de verkeersvrije zone. "Ik ben daar geen voorstander van, vooral wat de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Grote Markt, kant Damier, betreft. Je hebt altijd een zekere mobiliteit nodig, ook voor auto's. Kortrijk is gewoon te klein voor dergelijke operaties. En laat ons vooral Gent niet als voorbeeld nemen, want dat is commercieel gezien geen voorbeeldstad. We moeten de aanpak in Gent (ook daar een groter autovrij centrum, nvdr.) niet kopiëren in Kortrijk. Want de handelaars klagen terecht steen en been in Gent. Laat het ons trouwens ook eens over de huidige situatie voor wandelaars hebben in Kortrijk. Er is daar veel te weinig aandacht voor. Een voorbeeld is de maandagmarkt, waar fietsers ondanks een verbod toch tussen de wandelaars slalommen. Blijkbaar is het een taboe om fietsers hierover aan te spreken. Wandelaars hebben nochtans ook hun rechten."





Overleg plegen

Ook Open Vld staat niet te springen voor een uitbreiding. "Dat straatjes zoals de Begijnhofstraat als een woonerf ingericht worden is logisch, als sluitstuk van de heraanleg van historisch Kortrijk", zegt schepen van Wonen Wout Maddens. "Want zo krijg je er een speciale sfeer, zoals in Rijsel. Maar de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Grote Markt verkeersvrij maken? Op dat vlak moeten we toch overleg plegen. Je kan niet zomaar het circulatieplan aanpassen door ergens te gaan knippen."