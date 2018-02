"Verloor vier familieleden aan ziekte" JOYCE MESDAG LOOPT MET VRIENDEN MARATHON TEGEN KANKER PETER LANSSENS

02u35 0 Kortrijk Zeven vrienden trainen voor de Rock 'n' Rollmarathon, op 22 april in Madrid. Ze lopen voor Kom op tegen Kanker en doen dat niet zomaar. "Ik verloor vier familieleden aan kanker", zegt Joyce Mesdag (34) uit Kuurne, die zelf ook een verhoogd risico op kanker heeft. "Leef nu! Wacht niet tot je ziek wordt."

Ze zijn geen lid van een loopclub, maar nemen toch de handdoek op om de hardloopwedstrijd over een afstand van 42,195 kilometer tot een goed einde te brengen in de hoofdstad van Spanje. Het idee komt van Michiel Dewaele (35) uit Kuurne, de meest competitieve van de groep.





"We trainen tot vier keer per week, onder meer in provinciaal domein De Gavers en langs de Leie, en kunnen al zo'n 26 kilometer aan. We zijn levensgenieters, maar het zal ons lukken, mede dankzij de groepsdruk", zegt Michiel. Joyce Mesdag, journalist van deze krant, koppelt de marathondeelname aan een inzamelactie voor Kom op tegen Kanker. Joyce verloor eind jaren 90 aan haar moeders zijde haar grootouders Willy Vanwijnsberghe (69) en Simonne Callemyn (67) uit Menen aan kanker. Alsof dat nog niet erg genoeg was, nam ze in 2003 ook afscheid van haar mama Sigrid Vanwijnsberghe (48), die de strijd tegen borstkanker verloor.





Vijf jaar geleden volgde een nieuwe zware klap, toen haar schoonvader Tonny Glorieux (62) uit Ledegem aan kanker overleed. Haar man Robin Flo (34)- hij beschouwde zijn stiefpa Tonny als zijn echte vader- loopt ook de marathon in Madrid. "Ik denk er al enkele jaren over na om iets voor Kom op tegen Kanker te doen", vertelt Joyce. "Het is nu of nooit, want iets straffers dan een marathon lopen, ga ik niet doen in mijn leven, op sportief vlak. Alle vrienden gingen meteen akkoord." Dat zijn ook Bert Meert (35) uit Moorsele, Lander Debeuf (37) uit Kortrijk, Olivier Vandenbroucke (35) uit Dilbeek en Jens Vandemeulebroucke (30) uit Oudenaarde. "Iedereen krijgt wel eens te maken met kanker, ik verloor zelf mijn grootvader aan de ziekte, terwijl een familielid er momenteel tegen vecht", vult Michiel Dewaele aan. "We betalen de trip naar Madrid en onze deelname, het gaat over zo'n 300 euro per persoon, zelf. Sponsors, die zo ook Kom op tegen Kanker helpen, zijn welkom", aldus Michiel.





Genieten

Joyce heeft zelf ook een verhoogd risico, omdat borstkanker in haar familie zit. "Ik heb 30 procent kans om kanker te krijgen, iets meer dan een normale mens", zegt ze. "Ik ga er eigenlijk van uit dat ik niet lang zal leven en zou al blij zijn mocht ik 70 jaar worden. Mijn motto is dan ook: leef nu en wacht niet tot je ziek wordt. Robin en ik genieten van het leven. Zo reizen we graag. Ik ben een leven zonder mijn mama gewoon geworden. Maar ze is altijd in mijn gedachten. We reisden enkele jaren geleden naar het Grand Canyon National Park in Arizona in de USA. Mijn mama wou dat ook graag zien, maar het mocht voor haar niet zijn. We maken er straks met zijn allen het beste van, in Madrid. Wie via ons Kom op tegen Kanker wil steunen, moet zich trouwens zeker niet verplicht voelen om een groot bedrag te storten. Alle beetjes helpen. We laten na de marathon weten hoeveel geld er precies ingezameld is en maken het bedrag nadien over aan Kom op tegen Kanker", aldus Joyce Mesdag. Een gift storten kan op het rekeningnummer BE67 3775 2348 4987.