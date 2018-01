"Van sexy blondje tot pils 2.0" NIEUWE BROUWERIJ LANCEERT VIER BIERTJES PETER LANSSENS

02u47 0 Henk Deleu De Boxy-broers met Amandine De Paepe, Björn Desmadryl en Nicolas Verschueren klinken op het nieuwe biertje Boho, dat ze samen hebben ontwikkeld. Kortrijk De nieuwe brouwerij Belgian Brew Factory lanceert vier biertjes: het sexy blondje Martha, twee Boho-biobiertjes met een pils 2.0 en een witbier én Quinoux, een bier op basis van het oergraan quinoa. "We willen de biertjes internationaal op de markt zetten", zegt manager Nicolas Verschueren (33).

Wie graag biertjes ontdekt, kan er meteen vier nieuwe proeven. Met dank aan Belgian Brew Factory, ondergebracht in de gewezen vestiging van drukkerij Continuga (nu INNI group, nvdr.) in de Kortrijksestraat 103A in Heule, waar de jarenlange ervaring van Björn Desmadryl, ook van streekbrouwerij Gulden Spoor in Gullegem, uitgespeeld wordt. Eerste nieuwkomer is het blonde premiumbier Martha. "Het kan doorbreken", zegt Nicolas Verschueren. "Veel mensen kennen de naam, terwijl ook vrouwen een biertje lusten. Het is geen mannenwereld meer."





Henk Deleu Björn Desmadryl en Nicolas Verschueren van de nieuwe brouwerij Belgian Brew Factory met hun biertje Martha.

Boxy-broers

Er is ook een biolijn, met Boho als naam. Boho omvat een hybride tussen blond en pils en een witbier. Dé uitsmijter van de reeks van vier nieuwe bieren is Quinoux. Dat is een glutenarm bier op basis van het oergraan quinoa, gemaakt in samenspraak met voedingsdeskundige Amandine De Paepe van Quinette, ontwikkelaar van artisanale quinoakoekjes, en broers en ex-sterrenchefs Stefan en Kristof Boxy uit Kortrijk. De opbrengst van de verkoop van Quinoux gaat deels naar de ondersteuning van quinoaboeren, wereldwijd. "Quinoa is gezond, we gebruikten het dertig jaar geleden als eerste in België", zeggen Stefan en Kristof Boxy. "De mensen zeiden toen dat het kippenvoer was. Niemand wilde het eten. Nu wil iedereen het hebben. We geloven dan ook in dit biertje. De smaak? We hebben het gepimpt, door het te kruiden. Het is erg lekker", aldus de broers Boxy. Dat vindt ook Amandine De Paepe. "Het is een leuk en licht pintje, fijn voor op festivals bijvoorbeeld. Het wordt uit de fles gedronken. Ideaal voor wie gezond wil leven, maar het toch plezant wil houden", aldus Amandine.





Extreme variëteiten

De biertjes zijn te koop bij dranken Pauwels in Heule en in vestigingen van Prik & Tik. Er zijn ook al horecazaken die er serveren, zoals café In De Wolken aan het Deken Zegerplein in Kortrijk. Belgian Brew Factory maakt deel uit van The Brew Society. Dat is een brouwerij die voor derden werkt. "We investeerden zwaar in een nieuwe volautomatische topbrouwzaal van Braukon en een bottelarij die naast flesjes ook blikjes doet", legt Verschueren uit. "Onze capaciteit is 20.000 hectoliter per jaar, wat overeenkomt met zo'n 6.500.000 pintjes van 33 centiliter. We kunnen veel speciaalbieren aan. We hebben al 25 klanten, waarvan 60 procent uit het buitenland komt zoals uit Finland, Denemarken, Frankrijk en Engeland. Onze klanten zijn firma's die bieren vermarkten, maar ze niet zelf brouwen. Dat doen wij voor hen. Klanten komen ook uit eigen regio zoals Bux Beer in Gullegem en biermaker Hugel (Zeven Zonden) in Kortrijk. We specialiseren ons in extreme biervariëteiten zoals op basis van tomaten of muntthee of chocolade. We zijn uniek in de regio", aldus Verschueren, in een vorig leven manager bij luxechocolatier Pierre Marcolini en luxelederwarenhuis Delvaux. Info staat op www.belgianbrewfactory.be of www.thebrewsociety.be.