"Van Quickenborne schooit bij bakkers" CD&V HAALT HARD UIT 31 maart 2018

03u16 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vraagt in een brief aan alle bakkers in Groot-Kortrijk om gebak 'aan een zeer scherpe prijs te bezorgen' voor zijn evenement 'op de koffie met de burgemeester'. CD&V vindt dat hij schooit.

Het nieuwe evenement, waarin Van Quickenborne in het bijzonder senioren wil trakteren op een kop koffie en stuk gebak, vindt op zondag 22 april in Xpo plaats. Een mooi voorbeeld van oude politieke cultuur in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, vindt CD&V-lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker. "Ik ken bakkers die verbolgen zijn en zelfs de bakkersbond zullen aanspreken. Terecht, want Van Quickenborne verdient zelf geld genoeg. Toch schooit hij voor zijn campagne zonder schaamte taarten bij hardzwoegende middenstanders. Hij profiteert van zijn machtspositie, het is alle fatsoen voorbij. Kom een taartje eten, stem op mij en ik ben gelukkig. Ik vind zijn gedrag triestig."





Promotie

Van Quickenborne ziet er geen graten in. "In plaats van gebak bij een supermarkt of industriële leverancier te bestellen, schreef ik bewust alle bakkers aan. Wat is er verkeerd om iets aan een scherpe prijs te vragen? Er staat uitdrukkelijk dat ik dat niet gratis verwacht. Ik betaal alles met eigen middelen. En het gebak en de taarten worden op een grote tafel gezet, telkens met de naam van de bakkerij bij. Zo maken de genodigden eens kennis met een andere bakker. Dat is net promotie voor onze lokale bakkers. Er doen er al elf mee en ik mik op een op de drie Kortrijkse bakkers die zullen deelnemen. Ik vind het een goed idee. Het wordt een namiddag met muziek, debat en weetjes uit de Kortrijkse geschiedenis", aldus Van Quickenborne, die alvast steun krijgt van patissier Niek Bossaert uit Heule.





"Het is al te gemakkelijk om altijd tégen iets te zijn, maar de maatschappij is al triestig genoeg zo. Ik vind het een zeer mooi initiatief omdat hij ons beroep zo in de kijker stelt. Of moet hij naar de Makro of Delhaize gaan? Hij stelt zich ten dienste van de bevolking." (LPS)