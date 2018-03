“Van Quickenborne schooit bij bakkers” Peter Lanssens

30 maart 2018

14u43

Bron: eigen berichtgeving 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) houdt op zondag 22 april het nieuwe evenement ‘op de koffie met de burgemeester’ in Kortrijk Xpo, om senioren en hun kleinkinderen een gezellige namiddag aan te bieden. Iedereen krijgt koffie en taart.

Het initiatief kadert ook in de gemeenteraadsverkiezingen en is toch op het randje. Want Van Quickenborne richt zich in een brief tot alle bakkers uit Groot-Kortrijk, met de vraag om ‘bepaalde soorten gebak aan een zeer scherpe prijs te bezorgen’.

Dat schiet bij CD&V in het verkeerde keelgat. ‘Van Quickenborne cumuleert mandaten en lonen, maar schooit voor zijn campagne zonder schaamte taarten en cakes bij onze hardzwoegende middenstanders’, laat CD&V op Facebook weten. ‘En dit alles wordt in goeie banen geleid door een bediende op zijn kabinet. Je moet maar durven.’

De confituurtaartjes, cake, tompoes en éclairs worden op een groot buffet uitgestald. Bij het gebak staat telkens de naam van de bakkerij. ‘Een originele manier voor Kortrijkzanen om uw bakkerij beter te leren kennen. U kiest zelf hoeveel gebak u wenst aan te bieden’, besluit Van Quickenborne in zijn brief voor alle Kortrijkse bakkers.