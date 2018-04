"Van Quickenborne is géén schooier" 20 BAKKERS LEVEREN GEBAK 'AAN ZEER SCHERPE PRIJS' VOOR KOFFIETAFEL PETER LANSSENS

19 april 2018

02u32 1 Kortrijk Twintig bakkers leveren zondag gebak 'aan een zeer scherpe prijs' voor het nieuwe evenement 'op de koffie met de burgemeester'. CD&V vindt dat Van Quickenborne schooit. "Onzin, zijn prijs is correct", reageren enkele patissiers.

CD&V-lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker verwoordde het twee weken geleden zo: 'Van Quickenborne schooit voor zijn campagne zonder schaamte taarten bij hardzwoegende middenstanders'. Die uithaal kwam er in het kader van het nieuwe evenement 'op de koffie met de burgemeester' op zondag 22 april in Xpo. Van Quickenborne trakteert er senioren op koffie en gebak, tijdens een geanimeerde namiddag. Hij vraagt bakkers om gebak 'aan een zeer scherpe prijs' te leveren.





De kritiek van CD&V is evenwel een storm in een glas water, zo blijkt nu. Want twintig bakkers doen mee.





"Dat is goed de helft van alle Kortrijkse warme bakkers", zegt Van Quickenborne. Zo levert patisserie Ridder & Hove grootmoeders appeltaart. "Er is niets mis mee, met wat Van Quickenborne doet", vinden zaakvoerders Tom Kerkhove en Eddy De Ridder. "Grote klanten onderhandelen altijd. De prijs die hij vraagt, is correct. We lijden er geen verlies door. De kwestie is opgeklopt, want van Quickenborne steunt ons net met een mooie publiciteit voor de bakkers."





Het wordt smullen voor de al meer dan 400 ingeschreven senioren met onder meer ook éclairs, boules de Berlin, geflambeerde perentaarten, soezen, carré confituurtjes, bananentaart, frangipanes, kalletaart, donuts en koekjes. Naast Ridder & Hove leveren ook bakkerijen Deltour, Bekaert, Geers, Courcelles, Claeys en El Medina uit Kortrijk. In de deelgemeenten zijn dat Vandemaele Tarcis, Nick en Debeuf uit Bissegem, Hoornaert en Rigole uit Marke, Wim uit Rollegem, Callewaert uit Aalbeke, Vandeweghe uit Bellegem en Soete, Soens, Bossaert, De Knock Lieven en Vandenbulcke uit Heule.





2.000 euro

"Ik ben aangenaam verrast", stelt Van Quickenborne. "Het bewijst dat onze lokale bakkers in het initiatief geloven. Ik betaal alles zelf. De koffie en gebakjes kosten me zo'n 2.000 euro. Waarom? Omdat ik graag momenten organiseer waar Kortrijkzanen elkaar treffen. Er was al 'toasten met de burgemeester', goed voor 700 vooral jonge mensen in evenementenhal Depart. Zondag is er dus het gratis event voor senioren en hun kleinkinderen. En nu zaterdag is er 'eten met de burgemeester', waar 2.000 mensen zullen zijn."





Gewoon doen

"Of ik een boodschap heb voor de criticasters? Organiseer ook eens iets met handelaars. Gewoon doen", aldus Van Quickenborne.





Senioren kunnen zich nog steeds inschrijven voor zondag. Stuur een mail met naam, thuisadres en aantal gasten (maximum 5 deelnemers per mail) naar opdekoffiemetdeburgemeester@gmail.com.