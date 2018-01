"Van Kortrijkse bil tot karnemelkstampers" CHEF-KOK JOOST VANDENHOVE LEIDT VOLKSRESTAURANT VORK PETER LANSSENS

02u31 0 Henk Deleu Joost Vandenhove wordt de chef-kok bij volksrestaurant Vork. Kortrijk Volksrestaurant Vork aan de Doornik-setunnel krijgt met Joost Vandenhove (44) een chef-kok met faam. Zo stond hij eerder achter het fornuis van hotel-restaurant Marquette. "We gaan in Vork voor een volkse en Vlaamse keuken met bijvoorbeeld Kortrijkse bil en karnemelkstampers", vertelt de Kortrijkzaan.

Vork opent op vrijdag 13 april. De inrichting in de ex-tapijtenzaak Gheysens in de Doorniksestraat is volop bezig. Joost Vandenhove zal er als ervaren man mee in de potten roeren. Hij is nu chef-kok in woonzorgcentrum Sint-Jozef en was vroeger aan de slag in de keuken van het Parkhotel en in Marquette in Marke (sinds eind 2011 dicht, nvdr.), waar hij de gloriejaren van het hotel-restaurant beleefde. "We gaan in Vork stevige klassiekers serveren", vertelt hij. "Zo mogen de mensen zich verwachten aan Kortrijkse bil, varkenswangetjes, vol-au-vent en karnemelkstampers. Het wordt geen formule met zelfbediening. Er zal bediening aan tafel zijn. Al zal dat niet altijd perfect gebeuren."





repro Peter Lanssens Zo zal het volksrestaurant eruitzien.

Knelpuntberoep

Want Vork is naast een restaurant ook een opleidingscentrum, waar per jaar 52 keukenmedewerkers en 24 zaalmedewerkers en hulpkelners opgeleid worden. Het zijn kwetsbare mensen, die moeilijk aan een job raken. "Of ik hen met harde hand zal leiden? Zeer zeker, ze gaan meteen weten waar ze aan beginnen", stelt Joost Vandenhove. "Dat is nodig, als ze na de opleiding in de private horecasector aan de slag willen", zegt Vandenhove. De VDAB en Horeca Vorming Vlaanderen benadrukken dat Vork geen concurrent wordt van de private horeca in Kortrijk. "Het zal de markt niet verstoren, maar de sector net versterken", zegt provinciaal VDAB-directeur arbeidsmarktbeheer Robert Declercq. "Want de sector heeft nood aan personeel. Zo is keukenmedewerker een knelpuntberoep", aldus Declercq, die gehoor krijgt bij Pieter Tratsaert van Horeca Vorming Vlaanderen. "Er zijn in West- en Oost-Vlaanderen samen zeker 5.700 openstaande vacatures in de horecasector. De grootste troef van Vork is dat het een levensechte setting is, en niet enkel een opleiding in klaslokalen. We zullen de horecamensen uitnodigen om eens te komen kijken", aldus Pieter Tratsaert.





Marktconform tarief

De tarieven liggen min of meer vast. Mensen in armoede betalen 2 euro en mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 6 euro. Er is ook een marktconform tarief. Dat zal wellicht 13 euro zijn. "Goed voor een voor- en hoofdgerecht en een dessert", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a), bezieler van Vork. "Water is gratis. Voor andere dranken moet je iets extra betalen." Wie een sociaal tarief wil, zal eerst een kort sociaal onderzoek ondergaan. Betalen gebeurt gecodeerd, met een kaart, zodat andere klanten niet zien wie aan welk tarief eet. Vork mikt op 17.000 kwetsbare inwoners. "We richten ons vooral op mensen die nu niet op restaurant gaan omdat ze dat nu niet kunnen betalen", vervolgt De Coene. "We verleggen dus geen bestaande 'stromen' in de horeca, we creëren net nieuwe 'stromen'."





7,65 miljoen euro

Vork vergt een investering van 2,2 miljoen euro. Het gebouw krijgt in een dakverdieping in de vorm van een kroon ook een kinderopvang met 54 plaatsen, goed voor een kostprijs van 2,7 miljoen euro. De kinderopvang opent tegen het zomerverlof. Op de eerste en tweede verdieping komt een zorgbedrijf voor administratieve diensten van het OCMW en woonzorgcentra. Het zorgbedrijf inrichten kost 2,75 miljoen euro en opent in het najaar. Dat maakt een totaal van 7,65 miljoen euro, waarvan er wel 1,32 miljoen euro gesubsidieerd wordt.