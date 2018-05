"Van alle rappers was ik de oudste: winnen leek onmogelijk" RIJMTEKKIE SPANSMAN (33) IS BELGISCH KAMPIOEN FREESTYLE RAPPEN JOYCE MESDAG

31 mei 2018

02u31 0 Kortrijk Matthias Debosschere (33), 'Rijmtekkie Spansman' uit Kortrijk, mag zich Belgisch kampioen 'freestyle rappen' noemen. De oudste deelnemer was hij, en hij voldoet als papa van 2 niet aan het clichébeeld van de bad boy. "Maar de jury is voor de humor in mijn muziek gevallen."

Matthias heeft twee zoontjes, van 3 en 5 jaar oud. Zijn grootste fans trouwens, want 'Mo eeeh, skip in je gat', rappen ze vrolijk mee. "Sommige van mijn teksten, zoals 'Mister Sexy', zijn dan weer niet meteen geschikt voor hun leeftijd", lacht Matthias. Matthias werkt bij de Kringloopwinkel. Hij leidt als vormingsinstructeur de mensen op die er aan de slag gaan. "Ik haal heel wat inspiratie voor mijn muziek uit mijn job. Niet dat ik letterlijk begin te rappen over onze zetels en kasten", lacht Matthias. "Maar veel mensen die in onze winkel starten, hebben al veel miserie meegemaakt. Mijn taak is om hen de draad opnieuw te laten oppikken. Die focus op het positieve is iets heel moois, wat ik meeneem in mijn muziek."





Idool in jury

Dat hij de titel zou behalen op het Belgisch kampioenschap freestyle rappen, had hij niet verwacht. "Ik was al verrast dat ik de voorselectie overleefde", vertelt hij. "De meeste deelnemers waren tien jaar jonger dan ik. Ik wilde gewoon uit nieuwsgierigheid eens zien hoe ver ik nog zou raken in een hiphopcompetitie."





Voor Matthias was de wedstrijd in de eerste plaats genieten. "In de jury zaten enkele grote artiesten, onder wie ook Akro van Starflam. Die hiphopgroep is eigenlijk de reden waarom ik ben begonnen met rappen. Dat mijn idool mijn muziek nu ook goed blijkt te vinden, is fantastisch."





Improvisatie

De artiesten konden een aantal rondes thuis voorbereiden, maar ze kregen ook flink wat punten voor hun improvisatietalent. In één bepaalde ronde moeten ze bijvoorbeeld voorwerpen uit een zak halen, en er meteen over beginnen rappen. "Ik heb onder meer een stoffen zak uitgehaald en een speelgoedgeweer. Géén eenvoudige ronde." Wellicht viel Matthias op door zijn gevoel voor humor. "De a-capellaronde heb ik gerapt in het Frans, over de 'dooie, rotte hond van de buren'. Inderdaad, een toch wat atypische hiphopboodschap. Ik wilde er wat uitspringen. Maar ik heb ook wel een risico genomen, ik kon ofwel scoren of zwaar gezichtsverlies lijden." Dankzij zijn overwinning mag Matthias naar het WK in Parijs. "Ik zie mezelf daar niet winnen, neen. Tegen de top van de rapwereld kan ik niet op. Ik ga er gewoon zoveel mogelijk van genieten. En proberen te tonen dat West-Vlamingen niet te onderschatten zijn."