'Toegangspoort' naar park opgefleurd VERNIEUWD VOORPLEIN BEGIN VAN MEER OPFRISWERKEN JOYCE MESDAG

11 juli 2018

02u28 1 Kortrijk Het vernieuwde voorplein van het Heulepark is feestelijk geopend. De saaie asfaltvlakte heeft plaats geruimd voor een gezellig plein dat de Heulenaars meer naar het park moet lokken.

De heraanleg van het voorplein, de 'toegangspoort' naar het Heulepark, vormt de eerste fase in de opfrissing van het park. "Met de werken willen we het Heulepark ook de kans geven zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule", zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). "Onder meer met deze vergroening en samen met de inspanningen die we leveren in het Tinekesbos en rond de Heulebeek, willen we de leefbaarheid in de dorpskern van Heule vergroten." Wat het meest opvalt na deze werken, is dat het Heulepark nu veel beter zichtbaar is vanuit het centrum, terwijl het vroeger ingesloten lag. "De woning die vroeger het zicht belemmerde, is afgebroken. Het zorgt ervoor dat mensen meer naar het park toegetrokken worden."





Oude stadstuin

Het Heulepark, een Engels landschapspark, was ooit de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. Het park draagt het label 'beschermd dorpsgezicht', en dus mag je er niet zomaar mee doen wat je wil. "Bij het ontwerp van dit voorplein hebben we het historische karakter van deze site zoveel mogelijk in de verf gezet. De saaie asfaltvlakte is een gezellig plein geworden met klinkertjes die de gebouwen - 't Kasteel en het voormalige koetshuis, nu de bib - in de verf zetten. Ook de licht verhoogde groenzones op het plein vormen een knipoog naar het verleden. Dit plein blijft in elk geval geschikt voor het organiseren van evenement", zegt de schepen.





De inwoners kunnen de vernieuwingen appreciëren. "Het is een hele verbetering", zeggen Karen Vandekerckhove en Andi Vertriest. "Het is heel mooi en veel properder geworden." Deze eerste fase kostte de stad 367.000 euro. "Dit najaar start een volgende fase", zegt Herrewyn. "Op het plein wordt nog een fietsenstalling geplaatst. In het park komt er een nieuw, uitgebreid speelbos. Aan de achterkant plaatsen we avontuurlijke speelelementen als overgang naar het groen van het park. De vijver wordt geruimd, de oever en wandelpaden krijgen een herstelling."





Wateroverlast

Deze winter worden de zieke en oude bomen geveld en volgend voorjaar vervangen door nieuwe inheemse bomen. In 2019 en 2020 wordt het bosgedeelte aangelegd. Er komen onder meer enkele elementen die voor een betoverend karakter moeten zorgen, zoals boomstammen waar figuren zijn ingekerfd. Na 2020 worden de muren en de oevers hersteld langs de Heulebeek, en de inkomzone aan de Peperstraat wordt afgewerkt.





Intussen wordt op dit moment ook een bypass naar de Heulebeek aangelegd die wateroverlast in en rond het park moet aanpakken.





"Nu staat het park elk jaar wel een keer blank, en loopt het water in de tuinen van buurtbewoners. Dankzij deze bypass zullen overstromingen veel minder frequent voorkomen", aldus Herrewyn.