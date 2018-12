‘Timtation’ laat ajuin tatoeëren op zijn schouder: “Ik besta enkel maar uit zotte ideeën” Joyce Mesdag Peter Lanssens

30 december 2018

14u13 0 Kortrijk Tim Wauters, ‘wereldberoemd’ in België en Nederland dankzij zijn deelname aan het tv-programma Temptation Island, liet bij Tattoo Mike in Kortrijk een tattoo zetten van een ui, met daaronder ‘Oilsjt’.

Voor tattoo-artieste Alice was het alvast de eerste groente die ze op iemands lichaam heeft getatoeëerd. “Een zot idee? Ik besta enkel maar uit zotte ideeën”, lachte Tim. De tel is hij intussen kwijt geraakt als het op aantal tattoos aankomt.

“Ik ben geboren en getogen in Aalst. Aalst is mijn thuisstad, carnaval is mijn leven. Dat verdiende zeker en vast een tattoo.”