"Tijd met jou was mooiste uit mijn leven" 900 MENSEN NEMEN AFSCHEID VAN ZWEMMER BJÖRN DELAIRE HANS VERBEKE

19 maart 2018

02u42 0 Kortrijk Met een sobere, maar indrukwekkende dienst zaterdag in crematorium Uitzicht in Kortrijk hebben negenhonderd mensen afscheid genomen van Björn Delaire (38), die sinds 2012 verlamd was vanaf de middel. "Je hebt nu rust, je benen liggen stil."

Tientallen mensen moesten zaterdag de vrieskou trotseren en de dienst noodgedwongen buiten op groot scherm volgen omdat er zoveel volk kwam opdagen voor het afscheid aan Björn. Dat vond plaats terwijl de renners zich het snot uit de neus reden tijdens Milaan-San Remo, een koers die Björn Delaire beslist gevolgd zou hebben. "De legendarische verjaardagsfeestjes en zomerbarbecues zullen we nooit vergeten, al moesten die zorgvuldig gepland worden op koersvrije dagen. Anders zaten de mannen in het gezelschap, Björn voorop, de hele tijd voor de tv", liet zus Ann-Sophie voorlezen.





Zijn moeder Trees Devoldere uit Dikkebus schreef ook een afscheidsboodschap. "Ik wist dat je het moeilijk had door de helse pijnen die je leed na je ongeval. Daarom contacteerde ik vorig jaar 'Iedereen Beroemd', om een plaatje aan te vragen voor jou. De zon scheen en het was een prachtige dag."





Genieten

Het plaatje van toen, 'I Follow Rivers' van Triggerfinger, was ook het eerste liedje dat te horen was op de afscheidsdienst van Björn. Zus Evelyn sprak over de tegenslagen waarmee Björn, die na zijn ongeval verhuisd was van Kortrijk naar Ingelmunster, geconfronteerd werd. "Het leven gooide je alleen maar citroenen toe. Maar jij stond altijd klaar om ze op te vangen en ermee te jongleren, als een circusartiest. Je besloot er limonade van te maken, maar je fruitpers was stuk en de suiker was zoek. Misschien waren het gewoon te veel citroenen om er nog iets van te maken."





Ook Björns vriendin Sophia Vanryckeghem liet een tekst voorlezen. "De afgelopen negen maanden met jou waren de mooiste uit mijn leven. Dankzij jou heb ik leren genieten van de kleine dingen in het leven. Woensdagavond was onze avond. Ik kwam dan op bezoek, je maakte me iets te eten en zorgde ervoor dat het gezellig was. Jouw aanstekelijke lach zal ik nooit vergeten."





Stunt

Na de uitvaartdienst schoven de aanwezigen geduldig aan om de familie van Björn te groeten, soms tot een uur lang. Heel wat van hen kochten ook nog een van de kalenders met zijn levensverhaal in beeld. Die werden vorig jaar gemaakt in het kader van de 'Warmste Week', na de zwembadstunt van Björn. De man ging toen honderd dagen lang zwemmen in een ander zwembad, telkens bij particulieren.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.