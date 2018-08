"Teller staat op 3.700 vaarders" LEIETOERISME ZIT IN DE LIFT, OOK MEER VISSERS PETER LANSSENS

22 augustus 2018

02u42 0 Kortrijk Het Leietoerisme boomt als nooit tevoren in Kortrijk. "De teller staat dit seizoen al op 3.700 vaarders, een record", zegt Karl Verniers van bootverhuur De Keper trots. Er dagen ook steeds meer vissers op.

Je kan er niet naast kijken, het krioelt van de bootjes op de Leie in Kortrijk. Zo is het vierde seizoen het beste voor De Keper, de grootste bootverhuurder in Kortrijk. "De teller staat dit seizoen al op 3.700 vaarders, meer dan een verdubbeling als je het met mijn opstartjaar vergelijkt", vertelt Karl Verniers (45). "Het begon met twee boten: Manten en Kalle. De Keper heeft sinds eind april met De Nette een derde boot. Kalle en De Nette kunnen tot twaalf mensen aan, terwijl er maximum zes in Manten kunnen. Het seizoen loopt telkens van de paasvakantie tot eind oktober ergens, afhankelijk van het weer.





Mond-tot-mondreclame

Het uitzonderlijk goeie zomerweer speelt een rol, maar er is meer. De mond-tot-mondreclame werkt, de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens en bar Amorse aan de Leie zijn populair en er zijn meer activiteiten. Zo zetten de Sinksenfeesten op de Leie in. De vaarders komen vooral uit Zuid-West-Vlaanderen. Er zijn wel nog aandachtspunten. Zo hoor ik vaak dat te veel de nadruk op beton ligt langs de Leie, zoals op de verlaagde Leieboorden. Er mag meer groen komen. En een aanlegplaats op 45 minuutjes varen van Kortrijk is ook welkom. Ik heb het over de regio Wevelgem, waar je veel natuur hebt langs de Leie en er plaats is voor enkele picknickbanken en een vuilnisbak. Iedereen vaart: gezinnen, grootouders met kleinkinderen, families, vrienden, vrijgezellengroepen, werknemers van bedrijven, gepensioneerden, noem maar op. Ik overweeg een vierde boot in te zetten." De prijzen variëren van samen 100 euro voor twee uur tot 230 euro voor vier uur, afhankelijk van de boot.





Vis in de Leie

Ook opvallend: er lijken steeds meer vissers op de verlaagde Leieboorden op te dagen. Al zijn er voorlopig wel geen cijfers. "Wie een Vlaams visverlof heeft, een jaarlijkse vergunning tegen betaling, mag in waterlopen vissen waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaams Gewest", vertelt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).





Dertig soorten

"Vissers mogen de oever over maximaal 1,5 meter breedte gebruiken. Ik ben pro. Ze moeten zich wel groeperen, waar ze nu zitten", aldus Van Quickenborne.





'Vis in de Leie' zong wijlen Johny Turbo vaak. De volkszanger krijgt steeds meer gelijk. Er zitten nu zo'n dertig soorten in de Leie omdat de waterkwaliteit al maar beter wordt. Voorbeelden zijn paling, brasem, alver, riviergondel, karper, vetje, bittervoorn, zeelt, snoek, pos, baars, marmergrondel, (goud)winde, meerval, kopvoorn, zonnebaars, koi, goudvis, zeeforel en regenboogforel.