’t Wit Kasteel was de eerste in de regio, ondertussen heeft 1 op 20 restaurants laadpunt voor elektrische auto “Die laadpalen worden bijna dagelijks gebruikt” Alexander Haezebrouck

28 februari 2019

12u20 0 Kortrijk Meer dan één op 20 restaurants heeft ondertussen één of meerdere laadpunten voor elektrische auto’s in de directe omgeving. Op de parking van ’t Wit Kasteel in Kortrijk staan al enkele jaren drie laadpalen en was daarmee de eerste in de streek. “Ik zie het vooral als een extra service naar de klanten toe”, zegt zaakvoerder Jeroen Ferket.

“Ik heb ze jaren geleden laten plaatsen nadat Tesla hier al een paar keer een voorstelling voor klanten had gegeven over elektrische wagens”, vertelt Jeroen Ferket van ’t Wit Kasteel. “Dat leek me toen ook interessant en ik heb het met nog geen moment beklaagd. Het gaat om gewone laadpalen, waarmee je na één uur laden zo’n 30 kilometer verder kan rijden. Ik bied het ook gratis aan als een extra service. Die laadpalen worden vandaag bijna dagelijks gebruikt. Je ziet die Tesla’s ook meer en meer in het straatbeeld é, en dat zal alleen maar toenemen. Mijn elektriciteitsfactuur is ietsje hoger, maar zoveel scheelt dat nu ook niet. Voor de klant is het ideaal, want terwijl ze iets eten of drinken, is hun auto aan het opladen. We zitten ook in het GPS-systeem van Tesla, waardoor een bestuurder ziet waar er oplaadpunten zijn. Eén keer zijn Nederlanders hierdoor bij ons terecht gekomen.”

Restaurants spelen meer en meer in op laadpunten

Uit een onderzoek van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) blijkt dat ondertussen meer dan één restaurant op twintig laadpunten voor elektrische wagens heeft in de directe omgeving. “Dat is van de restauranthouders commercieel slim gezien”, zegt Christine Mattheeuws van het NSZ. “Elektrische wagens worden als het alternatief gezien voor ‘proper’ rijden, en dat in deze klimaatgevoelige tijden. Ach procent van de bevraagde restaurants die nog geen laadpunt hebben, zijn ook van plan om er de komende twee jaar één te installeren.” Volgens de Vlaamse overheid waren er op 1 januari 2019 42.954 milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit komt overeen met 1,21 procent van het wagenpark. In 2018 werden er in Vlaanderen 12.793 nieuwe milieuvriendelijke wagens ingeschreven, waarvan 2.658 volledig elektrische wagens en 6925 plug-in hybride wagens. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van de twee voorbije jaren.