't Fort is fonkelnieuw 22 november 2018

02u26 0 Kortrijk De restauratie van het hoofdgebouw van het Guldensporencollege Plein in Kortrijk -'t Fort in de volksmond- is afgerond.

De renovatie van het gebouw uit 1841 duurde bijna twee jaar en kostte 9 miljoen euro. Architectenbureau AVDK uit Heule, met vooral expertise op het vlak van scholenbouw, werkte hiervoor samen met restauratiespecialist Felix&Partners uit Oostende. De werken startten met de bouw van een nieuwe refter vooraan, en een nieuwe internaatvleugel achteraan. "Daarna werd de oude refter achteraan afgebroken, zodat de historische tuin vlotter toegankelijk is", zegt directeur Philip Logie. "Het hoofdgebouw werd volledig gestript, en er werden 33 leslokalen en studiezalen in gerealiseerd, die voldoen aan de hedendaagse normen. Bij de werken werden de historische elementen van het gebouw zo goed mogelijk in eer hersteld."





Historische kapel

Het pronkstuk van de renovatie is de historische kapel die een nieuwe functie krijgt als open leercentrum. Het plafond kreeg zijn oorspronkelijke hemelsblauwe kleur terug, de glasramen werden opgefrist en de beeldhouwwerken werden opgeknapt. "Leerlingen zullen er in groepjes aan projecten kunnen werken." In de loop van dit jaar wordt de speelplaats nog aangepakt. De stad heeft 444.000 euro bijgedragen in de vorm van restauratiepremies. (JME)