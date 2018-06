'Superheld' op zebrapad naar N-VA 05 juni 2018

Kahina Aksil (34) uit Bissegem, mama van vier en vanaf september voorzitter van de ouderraad van basisschool Sint-Theresia in Kortrijk, krijgt een plaats op de N-VA-lijst voor de verkiezingen. Ouders, leerlingen en leerkrachten van Sint-Theresia voerden enkele maanden geleden onder impuls van Kahina Aksil drie keer actie op het slecht aangeduide zebrapad voor de basisschool aan de Oudenaardsesteenweg. Dat deden ze door er als superhelden in fluokleuren op te staan. Met succes: er komen tegen september knipperlichten aan beide zijden van het zebrapad. "Ik engageer me bij N-VA, omdat alle kindjes een verkeersveilige schoolomgeving verdienen. Ook integratie is een speerpunt", zegt Aksil. "Ik ben onder de indruk van haar gedrevenheid, ze is een ferme madam", reageert N-VA-lijsttrekker Axel Ronse. (LPS)