"Stoppen? Geen sprake van!" CAFÉBAAS HANS MASSELIS (70) TAPT AL 45 JAAR IN DEN CHIPS PETER LANSSENS

23 mei 2018

02u38 0 Kortrijk Hans Masselis (70) is 50 jaar cafébaas, waarvan 45 jaar van Kortrijks bekendste studentenkroeg Den Chips. "Stoppen? Geen sprake van! Zolang het gaat, doe ik voort samen met mijn zoon David", zegt het horecamonument. Hoe viert hij het dubbele jubileum?

Masselis werkte eerst twee jaar in Bar Choque op de Vlasmarkt en stond nadien drie jaar achter de toog van rebelse kroeg de Shakespeare in de Persijnstraat, om daarna naar Hoog Kortrijk te verkassen. "Op vraag van studenten, omdat er daar toen nog niets was", zegt Hans Masselis, die al 45 jaar het gezicht is van Den Chips. En 50 jaar cafébaas, waarmee hij in Kortrijk als horecaman de meeste jaren op de teller heeft. Hij bediende in al die tijd al zeker 100.000 studenten, vooral uit West- en Oost-Vlaanderen. Er kwam ook wel eens bekend volk over de vloer, zoals gewezen premier Guy Verhofstadt en Jean-Marie Dedecker. Masselis drinkt dagelijks nog graag zelf pintjes, ongeacht zijn leeftijd. "Correctie, ik drink altijd 'spa fla'. Dat is de helft water en de helft bier. Zo kan ik er meer aan. Want anders hou je het nooit vol", lacht Hans Masselis. Het studentenleven van begin jaren 70 is in niets te vergelijken met nu. "De sfeer zit er veel minder in omdat studenten nu constant met hun smartphone bezig zijn", vindt Hans. "Zet ze aan de toog en nog sturen ze berichten naar elkaar, in plaats van met elkaar te babbelen. Zelfs flirten doen ze met hun smartphone. Maar elkaar in het echt kusjes geven of elkaars hand vasthouden? Dat zie je steeds minder."





Alleen nog overdag

Aan stoppen denkt hij niet. "Ik doe uit liefde verder. En wie veel liefde geeft, krijgt er veel terug terug. Zolang het gaat, doe ik door, samen met mijn zoon David. Ik ben hier wel enkel nog overdag. Als ik 's avonds blijf hangen, anders raak ik nooit in mijn bed (lacht). En ik ben sneller vermoeid maar voor de rest voel ik me uitstekend."





18 jaar gemeenteraadslid

Hans Masselis was 18 jaar Open Vld-gemeenteraadslid. Hij stopte in 2012 met politiek. "Vincent Van Quickenborne? Een zeer bekwame burgemeester, al moet hij nog altijd leren om eerst te stappen en pas daarna te lopen. Zo overdrijft hij met zijn flitscontroles. Maar ik mis de politiek niet. Ik heb mijn werk gedaan. Ik deed het alleen, als horecabaas bij Open Vld. Nu heeft Team Burgemeester zeven horecabazen op de lijst nodig om mij eindelijk eens deftig te kunnen vervangen (lacht)."





Hans Masselis viert het dubbele jubileum met een galabal op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei in Den Chips, telkens vanaf 19 uur. Vrijdag draait dj Rick De Hey, op zaterdag is dat dj Dennis Cartier. Stadskledij is verplicht, jeans uit den boze. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur.