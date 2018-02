"Stop met voederen van zwerfkatten" STAD PAKT PLAAG IN OMGEVING VAN PLEIN AAN PETER LANSSENS

15 februari 2018

02u26 1 Kortrijk De stad zet dierenasiel De Leiestreek in om zo'n twintig zwerfkatten in de buurt van het Plein te laten steriliseren, zodat ze zich niet meer kunnen voortplanten en zo de kans op overlast verkleint. "Stop ook met het voederen van de zwerfkatten", roept schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a) op.

De zwerfkatten worden allemaal gevangen. Dierenasiel De Leiestreek uit Zwevegem zet hier met toestemming van de stad en de politie vangkooien met schuifjes voor in. Meteen met resultaat, want in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 februari werden al twee zwerfkatten gevat.





Sommige mensen stellen zich vragen bij die aanpak, maar de actie is zeker geen overdreven maatregel. Want zwerfkatten veroorzaken nogal wat overlast, als ze met te veel zijn. "Zo krabben ze vuilniszakken open, terwijl ze ook ziektes kunnen overdragen op huiskatten", zegt schepen Herrewyn. Een dierenarts onderzoekt daarom eerst alle gevangen zwerfkatten. "We gaan na of ze geen kattenaids of leukemie hebben", legt Veerle Debaillie van het dierenasiel uit. "Indien dat zo is, worden ze geëuthanaseerd, omdat ze anders tamme katten kunnen besmetten. Maar euthanaseren zal hier wellicht niet nodig zijn. Ze zien er heel gezond uit."





Beste oplossing

Indien de zwerfkatten kerngezond zijn, worden ze gesteriliseerd en ontvlooid. De behandelde katten krijgen daarna nog een knip in het oor en worden vervolgens teruggezet op de plaats van de vangst. Dat is geen probleem, want behandelde zwerfkatten kunnen zich niet meer voortplanten.





"En dat is echt nodig, anders zitten ze in Kortrijk op het Plein binnen de kortste keren met tot negentig zwerfkatten", waarschuwt Veerle Debaillie.





"Steriliseren is voor én de zwerfkat én de omgeving de beste oplossing", aldus Debaillie.





Voederen is verboden

Er was een tijdje geleden al eens een poging om de zwerfkatten te vangen.





"Maar toen werden de vangkooien door onbekenden gepikt", zegt schepen Herrewyn. "Deze keer moet het wel lukken. De katten zitten overdag tussen het Plein en de Leie. Naar de avond toe trekken ze naar het Plein omdat ze eten krijgen in het park. Stop met het voederen van die zwerfkatten. Het is sowieso verboden om dieren op het openbaar domein te voederen, zo staat het in ons politiereglement", benadrukt Herrewyn.





Ook Veerle Debaillie denkt er zo over.





"Als je de dieren voedert, lok je alleen maar nóg meer katten naar het Plein, want die dieren weten dat ze daar eten krijgen. Eten geven is echt niet nodig, ze zijn sterk genoeg om bijvoorbeeld muizen te vangen. En voor alle duidelijkheid: het kan geen kwaad dat die zwerfkatten daar blijven. Ze zitten er perfect. Er mogen er gewoon geen meer bij komen."