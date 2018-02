"Stop met er rotzooi in te gooien" WÉÉR KLACHTEN OVER MISPLAATST EN PEPERDUUR DESIGNTOILET PETER LANSSENS

23 februari 2018

02u30 0 Kortrijk Er zijn wéér klachten over het misplaatst en peperduur designtoilet van 170.000 euro aan de Sint-Rochuskerk. De wc is andermaal verstopt. Schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) vraagt om wat meer respect te tonen en geen rotzooi zoals blikjes, peuken en glazen meer in de pot te gooien.

Het volautomatische en zelfreinigende toilet - voor mannen, vrouwen, kinderen en personen met een beperking - werd zes jaar geleden door het toenmalig stadsbestuur van CD&V en Open Vld geopend. Het gebouwtje uit staal en gelaagd glas staat sindsdien te vereenzamen in de schaduw van de Sint-Rochuskerk, in de Pijlstraat in de de Doorniksewijk. De cijfers spreken voor zich. Zo waren er 607 gebruikers in 2014. Dat zijn er nog geen twee per dag. Om daarna in dalende lijn te gaan met 492 gebruikers in 2015 en 321 gebruikers in 2016. Vorig jaar was er een piekje met zowaar een 'record' van 617 gebruikers. Er wordt op de koop toe niet netjes omgesprongen met het designtoilet. Zo waren er vorig jaar twee meldingen van de poetsploeg over verstoppingen en een melding over een afgebroken toilettafel. Momenteel is het toilet nog maar eens verstopt, zo meldde gemeenteraadslid Maarten Seynaeve (N-VA) op de raad.





De verstopping wordt nog deze week weggewerkt. Schepen Vandendriessche vraagt om meer zorg te dragen voor het toilet. Het grootste probleem is dat er blikjes, glazen, peuken en papier in de pot belanden. "Toon respect, het staat er nu eenmaal", zegt Vandendriessche.





Meer poetsbeurten

De stad betaalt 261,40 euro per maand aan de firma Cleaning Professionals om het toilet wekelijks te reinigen en papier en zeep aan te vullen. "We trekken dat nu op naar twee keer per week", zegt Vandendriessche. De kosten voor onderhoud en schoonmaak bedragen 3.780 euro per jaar. Wie het toilet gebruikt, betaalt 50 cent. Je kan met munten van 10, 20 en 50 cent betalen. De opbrengsten vallen zwaar tegen met 303,60 euro in 2014, 246,14 euro in 2015, 160,85 euro in 2016 en 313,55 euro in 2017 (mensen proberen ook met kleinere munten en die worden niet teruggeven, vandaar geen ronde opbrengsten, nvdr.). Na iedere beurt worden het toilet en de vloer automatisch gereinigd. Er zijn vermoedens dat sommige gebruikers de deur op een kier houden, zodat de volgende niet moet betalen.





Verhuizen kan niet

Het designtoilet verplaatsen, zoals wel eens geopperd wordt, kan niet. "Het zit in een stalen structuur en vormt één geheel met een hoogspanningscabine", legt Arne Vandendriessche uit. "Het toilet van die cabine loskoppelen en verhuizen zou een zware kost zijn. We kunnen niet nog meer geld uitgeven. Dat zou niet slim zijn. We moeten er mee verder", aldus de schepen.