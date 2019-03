‘Stille Disco’ komt naar Kortrijk Joyce Mesdag

13 maart 2019

De initiatiefnemers achter pop-upzaak Akademy op de Pottelberg in Kortrijk halen op zaterdag 6 april het ‘Stille Disco’-concept naar hun zaak. “Feestvierders krijgen aan de inkom een koptelefoon”, legt Louis Ottevaere uit. “Je hoort enkel muziek in die koptelefoon, en je kan daarbij uit 3 frequenties kiezen: één met muziek uit de 70’s - 80’s -90’, één met urban & hip hop en één met house. Dat Stille Disco-concept verovert vooral de grootsteden, dus we zijn blij dat we de Stille Disco ook eens naar Kortrijk kunnen halen.” Akademy werd in november opgestart, en nog tot eind april wordt er één of twee keer per weekend een evenement georganiseerd. “We werken niet met ‘tickets’ bij de Stille Disco, maar met kostprijs per koptelefoon. Als je één koptelefoon huurt, betaal je 10 euro. Voor vier betaal je 36 euro, en voor 10 koptelefoons 80 euro. Je kan trouwens je koptelefoon zoveel van frequentie verzetten als je wilt.” Het levert in elk geval vreemde taferelen op, voor iemand die géén koptelefoon op heeft. Iedereen is die avond aan het dansen, zonder dat er muziek weerklinkt, en echt synchroon wordt er ook niet meteen gedanst. “Het is een hele leuke belevenis. Op het hoogtepunt van bepaalde liedjes kan je dan zien wie rondom jou wellicht naar dezelfde muziek aan het luisteren is, en dat zorgt eigenlijk wel voor een gevoel van samenhorigheid. Als deze eerste editie meevalt, zit er misschien wel een vervolg in, wie weet.”