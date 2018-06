"Sportpunt lokte 8.262.706 zwemmers" ZWEVEGEM NEEMT FEESTELIJK AFSCHEID VAN OUD ZWEMBAD PETER LANSSENS

23 juni 2018

02u49 0 Kortrijk Zwevegem nam gisterenavond feestelijk afscheid van het oud zwembad in de Bekaertstraat. "Sportpunt lokte 8.262.706 zwemmers", stelt burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen). Eind deze maand opent een nieuw zwembad.

Het oude zwembad schitterde gisterenavond een laatste keer, met als hoogtepunt 41 jaar geschiedenis in een slotspektakel met een klank- en lichtprojectie op het gebouw. Het is immens: het aantal streekgenoten dat er de voorbije jaren leerde zwemmen. De cijfers zijn om van te duizelen. "Er kwamen in 41 jaar tijd 3.731.995 individuele klanten, 1.146.277 clubleden en 3.384.434 leerlingen zwemmen: wat een totaal maakt van liefst 8.262.706 zwemmers", vertelt burgemeester Doutreluingne. "Er maakten in de loop der jaren 85 verschillende scholen van binnen en buiten de gemeente gebruik van het zwembad. Er was een uitgebreide clubwerking in negen verschillende watersportdisciplines. Vijftien clubs hadden hun vaste stek in Sportpunt. We zijn steeds trots geweest op ons zwembad. Dank voor de inzet van zovelen."





35 personeelsleden

Het zwembad en de sporthal openden op 19 maart 1977. "Er waren tot voor kort 35 personeelsleden in het complex aan de slag", vervolgt Doutreluingne. "Door de sluiting zijn er intussen heel wat werknemers in andere diensten actief. Het zwembad, een in onze regio uniek bijna 50 meter bad met een beweegbare bodem, had een grote aantrekkingskracht. Dat werd versterkt met de komst van een 40 meter lange glijbaan in 1986 en vier borrelbaden met relaxerende aroma's enkele jaren later."





In 1995 volgden grote renovaties. Klanten genoten ook van het baby-, peuter- en kleuterbad met warme bad- en omgevingstemperaturen en de verzorgde cafetaria met zicht op het zwembad.





Fitpunt

Niet getreurd, want er opent even verderop een nieuw zwembad. Fitpunt opent feestelijk in het weekend van 30 juni en 1 juli, op de site van hoeve Clarysse. De private partner Lago liet er een sportbad optrekken van 25 op 25 meter, met tien zwembanen en een beweegbare bodem. Het bad is tot drie meter diep, om ook te duiken. Er zijn verder een warme lagune, kinderbad en sauna. Wie wil leren zwemmen of zijn zwemstijl wil verbeteren, kan in de zwemacademie van Aqua & Move terecht, met ook een groot aanbod aquasporten. FIT omvat verder een fitnesscentrum en de horecazaak Rest-eau-café met terras. Er is ook een ligweide. Lago laat het oude zwembad herinrichten als indoorpretpark, tegen eind 2018. Speelpunt krijgt onder meer spectaculaire glijbanen en klimwanden, een schaatsbaan op kunststof platen, klauterkooien, een 3D-kamer met laserparcours, botsautootjes en een ontsnappingskamer of escape room op maat van kinderen. Speelpunt mikt op zeker 40.000 bezoekers per jaar.