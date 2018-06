"Sport herstelt vertrouwen in hun lichaam" KANKERPATIËNTEN NEMEN DEEL AAN DE KWARTTRIATLON IN KORTRIJK JOYCE MESDAG

22 juni 2018

03u03 1 Kortrijk 27 voormalige kankerpatiënten hebben deelgenomen aan de kwarttriatlon in Kortrijk. Dankzij de begeleiding van het project Sterkk brachten ze dit tot een goed einde. "Wij helpen hen het vertrouwen in hun eigen lichaam terug te winnen", zegt trainer Karl Vanbiervliet.

Project Sterkk is intussen al aan een tweede editie toe. Voormalige kankerpatiënten die na hun kankerbehandeling in AZ Groeninge langskomen om te revalideren, worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor een luikje van de kwarttriatlon in Kortrijk.





"Sowieso is het bij voormalige kankerpatiënten enorm belangrijk dat ze na hun ziekte geregeld sporten", zegt Karl Vanbiervliet, een van de trainers bij Sterkk. "Het is immers bewezen dat vaak sporten, de kans op herval doet dalen."





Bewijsdrang

Maar evident is het niet, terug aan het sporten gaan na kanker.





"Voor fysiek gezonde mensen is sporten al lastig. Deze mensen zijn nog volop aan het recupereren na een zware ziekte, voor hen is sporten nog éxtra lastig. Ook mentaal mag je hun prestatie niet onderschatten. Hun lichaam heeft hen compleet in de steek gelaten, zo voelt het toch aan. Door de voorbereiding op de kwarttriatlon krijgen ze beetje per beetje het vertrouwen in hun eigen lichaam terug." En daar zijn ze allemaal enorm voor gemotiveerd. "Ze willen zichzelf voor een stuk opnieuw bewijzen. 'Ik kan het weer!'."





De teams worden aangevuld met medewerkers van het ziekenhuis. "Bij AZ Groeninge staan we volledig achter de overtuiging 'een gezonde geest in een gezond lichaam'", zegt Stefaan Lammertyn, woordvoerder bij AZ Groeninge. "Elke vrijdagmiddag is er bijvoorbeeld een loopje voor onze werknemers, waar iedereen die dat wil, aan kan deelnemen. We zijn blij dat velen van onze mensen vandaag mee hun schouders zetten onder Sterkk."





Geen minuut spijt

Simon Léger (29) uit Kluisbergen is een van de patiënten die zijn grenzen heeft verlegd afgelopen weekend. Hij kreeg precies een jaar geleden de laatste behandeling voor de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. "Na mijn oncologische revalidatie wilde ik graag weer meer bewegen", zegt Simon. "Maar ik wist niet goed waar ik mee kon beginnen of hoe snel ik zou mogen opbouwen. Dankzij project Sterkk heb ik daar wel de juiste begeleiding bij gekregen. Ik koos voor zwemmen, omdat crawl aanleren mij wel een leuke uitdaging leek. Het voelt goed om weer wat conditie te hebben, en te kúnnen sporten."





Fanny Ackou (51) uit Kortrijk, die borstkanker overwon, deed voor de tweede keer mee dit weekend. "Ik heb me op het eerste infomoment ingeschreven voor Sterkk, en het heeft me nog geen moment gespeten. Het haalt me uit mijn zetel, ook op donkere, koude dagen, wanneer ik echt geen zin heb om te sporten."





