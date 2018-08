"'Spooklicht' aan Doorniksetunnel wél nuttig" 30 augustus 2018

02u44 0 Kortrijk Veel bestuurders vragen zich al een tijdje af waarom het verkeerslicht voor de Doornikse-tunnel nog werkt, aangezien er nog maar weinig bussen uit de tunnel komen.

Maar het 'spooklicht' heeft volgens schepen Axel Weydts (sp.a) wel degelijk een nut.





De bedoeling van het verkeerslicht is dat je er voor het rood staat om bussen van De Lijn die uit de Doorniksewijk komen eerst door de smalle tunnel te laten rijden. Zo worden ongevallen in de tunnel voorkomen. Het valt echter op dat er sinds de nieuwe circulatie van De Lijn vaak geen bus meer uit de tunnel komt, terwijl het licht dan toch op rood staat.





Dat ergert automobilisten, die er vaak een U-bocht maken en weer wegrijden. Toch is het geen optie om het 'spooklicht' weg te doen, benadrukt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "De wachtende auto's zien inderdaad maar zelden een bus uit de tunnel komen", zegt Weydts. "Maar het rode licht wordt ook geactiveerd door bussen die uit de Doorniksewijk komen en daarna vlak voor de tunnel links afslaan naar de Minister Tacklaan. Om die reden is er trouwens ook een bijkomende 'uitmeldlus' geïnstalleerd in de Tacklaan, zodat het verkeerslicht voor de tunnel ook weer op groen springt. Een eerste evaluatie leert ons dat het systeem wel degelijk goed werkt."





(LPS)