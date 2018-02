"Spelplezier belangrijker dan wat we verdienen" VIJFTIEN VRIENDEN REDDEN VIERDEPROVINCIALER KFC AALBEKE PETER LANSSENS EN MAXIME PETIT

02 februari 2018

02u49 0 Kortrijk Vijftien vrienden (!) tekenen een contract bij KFC Aalbeke, om vanaf volgend seizoen te voetballen bij de vierdeprovincialer. "We zullen allemaal minder verdienen. Maar het spelplezier is het belangrijkste", zegt Gaël Agneray (25) uit Rekkem. "Of ze onze club redden? Ja, toch wel, hoor", zegt voorzitster Mia Messely.

KFC Aalbeke heeft amper nog fans omdat de vorige trainer vooral de voorkeur gaf aan Waalse spelers. "De Vlaamse spelers hadden het daar moeilijk mee, het kon zo niet verder", zegt Mia Messely (57). Er is nu sinds oktober 2017 met Nick Steyaert uit Ingelmunster een nieuwe trainer. Maar de echte revolutie moet nog komen. Verloren zoon Gaël Agneray, die tussen 2012 en 2015 al drie seizoenen bij KFC Aalbeke voetbalde, verlaat Rekkem Sport en keert terug naar zijn oude liefde. Met in zijn kielzog zo maar eventjes veertien vrienden, wat een stunt is.





Hetzelfde bedrag

"KFC Aalbeke is een familiale en hechte club, die in mijn hart zit", zegt Gaël.





"Ik wil de club, die zoekende is, helpen. We komen ook om elkaar terug te vinden, als vrienden. En om weer meer spelplezier te hebben. Zo was mijn eigen situatie niet ideaal bij Rekkem Sport, waar ik vorig jaar alles speelde, maar nu niet meer. We komen niet naar KFC Aalbeke voor het geld. Wel integendeel, want we leveren allemaal in. Ik zet daar geen bedragen op, maar in mijn geval is dat bijna de helft minder. Iedereen krijgt voortaan trouwens hetzelfde bedrag, zodat alle neuzen zeker in dezelfde richting wijzen. Het is 25 jaar geleden dat KFC Aalbeke nog promoveerde naar derde provinciale. Wij gaan er voor zorgen dat het weer lukt. De trainer moet de nieuwe ploeg eerst kneden en er een machine van maken. Rome is ook niet in een dag gebouwd. Maar binnen twee tot drie seizoenen kunnen we kampioen spelen."





Meer fans

Flankaanvaller Agneray, die van 2014 tot 2016 marketingverantwoordelijke was van eersteklasser Royal Excel Moeskroen, koppelt de spraakmakende transfers aan een opmerkelijk project, samen met vicevoorzitter Ignace Delbeke van KFC Aalbeke. Ze willen 30 sponsors overtuigen met meer borden en spandoeken rond het veld en bijvoorbeeld elke speeldag een wedstrijdbal. "We moeten er toch in slagen om het budget per seizoen op te trekken naar 30.000 tot 40.000 euro", zegt Gaël. Ook op het programma: een barbecue met de start van het seizoen eind augustus, een kaas- en wijnavond, af en toe eens een feest want in de kern zitten spelers die ook dj zijn én de club promoten op de jaarlijkse kerstmarkt in Lauwe. Maar daar blijft het niet bij. "We willen het aantal supporters minstens verdriedubbelen", vervolgt Gaël. "Zo komen er nu amper Aalbekenaren kijken. We gaan met alle spelers flyeren in het dorp en we hangen affiches op in cafés, met daarop wat er allemaal te doen is. Zo willen we op de eerste thuiswedstrijd 200 supporters op de tribune krijgen, die elk 4 tot 5 euro betalen.





Goed doel

De club schenkt dan de volledige opbrengst aan een nog te bepalen goed doel, aan voetbal gelinkt. Zo hebben we meteen een vol huis en hopelijk blijven de mensen daarna dan komen, wat ook goed is voor de kantine. Ik probeer ook een vriendenmatch tegen Royal Excel Moeskroen te regelen", aldus Agneray. "Ik sta er positief tegenover", zegt voorzitster Mia Messely. "Ik heb er een goed oog in. We vertrouwen Gaël en zijn vrienden volledig."