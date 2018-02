"Soedanezen vertelden over folteringen" 16-JARIGE ONTMOET VLUCHTELINGEN IN VIJF LANDEN PETER LANSSENS

20 februari 2018

02u37 0 Kortrijk Chaimae El Massaoul (16) uit Kortrijk bezocht vluchtelingenkampen in Europa. Ze was getuige van schrijnende toestanden en werd ook geraakt door de verhalen die ze hoorde. "Soedanezen vertelden me over hoe ze gefolterd werden in Libië. Ik ben nu dankbaarder om alles. Want zij hebben vaak geen dak boven hun hoofd en ook geen eten en drinkbaar water."

Veertien tieners uit Vlaanderen trokken op initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond Zonder Naam negen dagen met de bus naar kampen en hekken aan grenzen. Chaimae, die het vijfde jaar Sociale en Technische Wetenschappen volgt in de Rhizo Lifestyleschool in Kortrijk, mocht als enige tiener uit onze provincie mee. Ze reisde samen met leerkracht Joke Eeckhout (35) naar Kroatië, Servië, Slovenië, Italië en Frankrijk. Ze zijn sinds zondag terug, vermoeid en zwaar onder de indruk. "Sommige vluchtelingenkampen leken wel concentratiekampen, zoals in Ljubljana in Slovenië", vertellen ze. "Zo moeten vluchtelingen er op vaste tijdstippen eten, terwijl ze iedere nacht om 1 uur gewekt worden zodat de politie kan nagaan of iedereen er nog is. Er wordt niets voor hen geregeld, zelfs geen taallessen. Er is ook amper hygiëne en ze komen vanalles te kort zoals deftige schoenen en warme dekens. Ze verliezen hun waardigheid, hebben nood aan liefde en lopen er depressief bij omdat ze geen toekomst hebben. Ze zitten er ook allemaal op elkaar gepakt, met rijen bedjes naast elkaar. Hun verhalen kwamen hard aan. Zoals van Soedanezen, die vertelden hoe ze in Libië meer dan een jaar opgesloten zaten in een gevangenis en er gefolterd werden. Of hoe ze urenlang doodsangsten uitstonden op de Middellandse Zee, in gammele bootjes. Sommige vluchtelingen leven in openlucht, zoals in Ventimiglia in Italië, waar mannen, vrouwen en kinderen zich onder een brug opwarmen aan vuurtjes en proberen te overleven in veel te kleine tenten, waarin je zelfs niet eens rechtop kan zitten."





Universiteit

Er is wel een tegenreactie met projecten om vluchtelingen te helpen. "Zoals ook in Ljubljana, waar vluchtelingen dankzij Slovenska Filantropija in een pand een bar voor de lokale bevolking uitbaten", zeggen Chaimae en Joke. "En waar ze wél enkele zinnen in het Sloveens leren. In Slovenië krijgen maximum 200 vluchtelingen per jaar een verblijfsvergunning. Niet veel, maar die mensen mogen studeren, worden aan werk geholpen en krijgen psychologische hulp. Een ander voorbeeld is het project 'Are You Syrious?' in Zagreb in Kroatië, waarbij vijf vluchtelingen een opleiding mogen volgen in de universiteit. De vrijwilligers die we op onze reis leerden kennen, pleiten trouwens niét voor open grenzen in Europa. Ze vragen enkel om de mensenrechten van vluchtelingen te respecteren. Behandel ze beter en geef ze een deftige opvang. Europa moet ook meer solidair zijn. Het kan niet dat sommige landen geen vluchtelingen opvangen, zoals Polen en Hongarije. Al bestaat er wel geen totaaloplossing."





Journalist

Chaimae, haar familie is uit Marokko afkomstig, is aangedaan door de reis. Ze mocht mee dankzij een overtuigende motivatiebrief. "Ik kreeg de interesse voor de vluchtelingenproblematiek van mijn ouders mee. En ik heb een vriendin die uit Irak wegvluchtte. Mijn droom is journalist in het buitenland worden. Niet enkel om reportages over vluchtelingen te brengen, maar bijvoorbeeld ook over oorlogen", besluit ze. De verslagen van de tieners nalezen kan op www.roadofchange.be. Sprekende foto's bekijken kan op de Facebookpagina.