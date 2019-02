“’Sociale restaurants’ zijn oneerlijke concurrentie” Niet enkel parkeerbeleid ligt horeca zwaar op de maag Peter Lanssens

20u33 0 Kortrijk Het faillissement van de bekende Franse brasserie César op de Grote Markt zindert na. Na het parkeerbeleid komen nu ook de ‘sociale restaurants’ in de binnenstad onder vuur te liggen. “Zo’n initiatieven doen de bestaande horeca heel veel pijn”, vindt Diego Ghekiere van café Dudu in Heule.

Gisteren las u in deze krant dat het stadsbestuur van plan is om het parkeerbeleid in de binnenstad de komende maanden bij te sturen. Door alle bovengrondse parkeerplaatsen slim te maken, met sensoren. De shop & go en bewonersplaatsen blijven, maar op andere bovengrondse plaatsen is het plan om maximum twee uur parkeren in te voeren, betalend. Om nog meer rotatie te krijgen. Maar het blijft hevig stormen in de Kortrijkse horecasector. Veel horecabazen volgen met argusogen de ‘sociale restaurants’ in de binnenstad. Ze werken aan erg scherpe prijzen, waar een groot deel van de andere horeca onmogelijk aan kan. “Veel horecazaken zullen hierdoor verdwijnen, het water staat hen aan de lippen”, zegt Diego Ghekiere. “Vraag maar na bij veel van mijn collega’s. Enkel als je elke dag vol zit of zonder personeel werkt, valt er nog te overleven.”

Er hangt een kosmopolitische sfeer in Bistro Budalys. We zijn innoverend. Wino Baeckelandt

Creatieve ondernemers

Een geviseerd ‘sociaal restaurant’ is Bistro Budalys in de Budastraat. De bistro met 300 plaatsen zit sinds de lente van 2018 in de nieuwe residentie Budalys van zorggroep Heilig Hart. Het zit er vaak stampvol omdat je er aan scherpe prijzen luncht. Een dagschotel start er aan 7,50 euro, soep, dranken en dessert niet inbegrepen. En je mag voor dezelfde prijs ook een tweede portie halen. Horecabazen, zoals aan de verlaagde Leieboorden, zien Bistro Budalys als oneerlijke concurrentie. Die klacht staat letterlijk in een brief geformuleerd, die ondertekend aan het stadsbestuur is bezorgd. Directeur Wino Baeckelandt van zorggroep Heilig Hart is niet onder de indruk. “Of onze prijzen correct zijn? Ons concept is anders. We zijn enkel ’s middags open, telkens van 11.30 tot 13.30 uur, en het is hier zelfbediening. Je moet bereid zijn om zo te gaan eten. Veel mensen doen dat, ja, omdat we ‘fast en relax food’ aanbieden. In een warme omgeving, waar alle generaties samenzitten. Er hangt hier een kosmopolitische sfeer (gevoel van verbondenheid, red.), een trend in de horeca. Bistro Budalys werkt omdat er vraag is naar ons concept. We zijn innoverend. En omdat er veel passage is, brengt onze bistro leven in de Budastraat. Meer nog, we verbinden zo de Grote Markt zelfs beter met Overleie. Het woord is aan de creatieve ondernemers in Kortrijk. Zo zie je sinds kort bijvoorbeeld ook veel meer kleine koffiebars. Omdat ook dat volop leeft.”

Met het hand op het hart: de mensen die naar Vork komen, gaan niet naar de reguliere horeca. Philippe De Coene

Vork

Een deel van de horecabazen viseert ook volks- en opleidingsrestaurant Vork in de Doorniksestraat. Vork is onder meer een initiatief van het OCMW. Het gewone tarief voor soep, hoofdgerecht en koffie is er 14 euro. “We krijgen hier mensen over de vloer voor wie die 14 euro echt al een grote inspanning is”, zegt schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a). “Ik denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande mama met kinderen, die maar een beperkt loon heeft. Met de hand op het hart: dat zijn geen mensen die naar de reguliere horeca gaan. Laat ons ernstig zijn. Vork is nog geen jaar open en kan niet mee verantwoordelijk zijn voor de neergang van de Franse brasserie César, een restaurant dat meer dan 20 jaar open was.”

Mensen in armoede

“We doen er echt àlles aan om concurrentie met reguliere horeca te vermijden. Zo kregen we recent een voorstel van een hotel. Met de vraag om ‘s avonds gasten naar Vork te sturen. Ik heb dat geweigerd. We helpen net de reguliere horeca”, vervolgt De Coene. “Er zijn al zo’n vijftien mensen opgeleid in Vork, die nu aan de slag zijn in de horeca, vaak in Kortrijk. Zo hebben we in januari nog één van onze beste cursisten naar César gestuurd, op vraag van de zaakvoerder. Iedereen weet dat er recent heel veel nieuwe eetgelegenheden bijgekomen zijn in Kortrijk, nà de komst van Vork. Hoe leg je dat dan uit? Ik heb de indruk dat het traditioneel ‘brasserie concept’ het moeilijk heeft omdat er veel nieuwe niches zijn. Zo heb je een lichting jonge ondernemers, die vooral een snelle hap aanbieden. Waarmee ik niet wil zeggen dat de horeca het over het algemeen niet moeilijk heeft. Het is zeer hard werken”, aldus De Coene. Die tot slot benadrukt dat Vork in tegenstelling tot Bistro Budalys een écht sociaal restaurant is, waar je betaalt volgens je mogelijkheden. “Veertig procent van de klanten van Vork zijn mensen in armoede (aan 2 euro, red.) of mensen met sociale noden (aan 7 euro, red.). Hun aandeel is groeiende.”