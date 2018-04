"Snel en gezond Kortrijk leren kennen" TOURIST RUN VAN 8,5 KILOMETER MET GIDS STARTENSKLAAR ERIK DE BLOCK PETER LANSSENS

07 april 2018

02u37 1 Kortrijk "De snelste en gezondste manier om Kortrijk op een toffe manier te leren kennen." Zo omschrijft Leslie Ramboer (34) haar Tourist Run, waarin ze mensen lopend op sleeptouw neemt voor een tocht van 8,5 kilometer.

Wie historische feitjes en hedendaagse weetjes over Kortrijk op een sportieve manier wil ontdekken, kan nu de Tourist Run doen. De tocht, de eerste in die vorm in Zuid-West-Vlaanderen, start op de Grote Markt en gaat via het Begijnhof en -park naar de Houtmarkt. "Waar ik al lopend vertel dat er daar een vrijmetselaarsloge zit", zegt Leslie Ramboer uit Lauwe, die de Tourist Run uitwerkte en in de leer ging bij vzw GidsenPlus. Daarna gaat het via het Plein naar het Groeningemonument, om er stil te staan bij de Guldensporenslag. De tocht loopt via de Veemarkt verder naar de in 1962 als eerste verkeersvrije winkelstraat van België geopende Korte Steenstraat. Om vervolgens via het Schouwburgplein en de stationsomgeving naar club De Kreun en muziekcentrum Track te gaan en het stadsdeel Weide aan te doen. Aansluitend volgen de Leieboorden, met het verhaal van de zeven nieuwe bruggen, het Albertpark en het Gezellepad en zo via de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te belanden, waar in de buurt dichter Guido Gezelle nog woonde. Eindigen gebeurt op de Grote Markt.





Rustig tempo

"Je komt van alles te weten", zegt Leslie. "Zo was Hennebique, de uitvinder van gewapend beton, een Kortrijkzaan. En het uranium voor de eerste atoombom op Hiroshima werd geleverd door Sengier uit Kortrijk. Of neem nu het logo van hotel Damier op de Grote Markt, dat geen dambord is, maar een schaakbord. Ik loop aan een rustig tempo, stop wanneer de deelnemers dat wensen of wandel een stukje. Ik kies voor 8.500 meter omdat 8500 de postcode is van Kortrijk."





Goed doel

Lopen is een passie voor Leslie. Ze viel zo in 5 jaar tijd 20 kilogram af. De Tourist Run boeken - de uitleg is in het Nederlands, later volgt Engels - kan zeven dagen op zeven. Leslie doet twee tochten per dag. Deelnemen kost 25 euro voor een individu, 35 euro voor een duo en vanaf drie deelnemers 10 euro per persoon. Per boeking gaat 2,5 euro naar een hart voor ALS. Die vzw steunt onderzoek naar de neurologische ziekte. "Ik doe dat ter nagedachtenis van een collega, Bart Verhaeghe, die aan ALS overleed", zegt Leslie, die vanaf mei in de stedelijke sportdienst werkt. Ze draagt een fluo t-shirt om de lopers veilig te begeleiden. De Tourist Run is geselecteerd als 'ik doe mee' project, waardoor ze financiële steun krijgt van de stad om reclame te maken in onder meer hotels en Xpo.





Info via sociale media, gidsenplus.be, touristrunkortrijk@outlook.com en 0491/86.66.12.