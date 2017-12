'Sneeuwtapijt' van duizend pingpongballetjes 02u26 7 Foto Henk Deleu Met 1.000 pingpongballetjes op evenveel stokjes hebben de leerlingen van de academie zich creatief uitgeleefd aan de Houtmarkt.

Het is zacht voor de tijd van het jaar, en toch ligt er 'sneeuw' op de Houtmarkt. Met dank aan leerlingen van de koninklijke academie voor schone kunsten, die met duizend pingpongballetjes een wit sneeuwlandschap vormden op het plein. Het sneeuwtapijt ging hand in hand met een heus winterdorp op de Houtmarkt. In het dorp staan ook huisjes met kleurrijke broedlampen om er trekvogels in te ontvangen en sfeervolle lichtjes en feestelijke kerstattributen om het af te maken. Het project kreeg de naam Poelifinario. Die fictieve tropische vogelsoort werd bedacht door wijlen cabaretier Toon Hermans uit Nederland. (LPS)