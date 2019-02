‘Sneeuwpenis’ trekt aandacht op rotonde in Kortrijk: ‘schepper’ spoorloos VHS

01 februari 2019



Wie vrijdagmorgen de rotonde Panorama (vlakbij het station) in Kortrijk naderde, wreef zich ongetwijfeld even de ogen uit. Pal - en dat mag u letterlijk nemen - in het midden van de rotonde prijkt namelijk een fallussymbool dat afgelopen nacht werd gecreëerd met verse sneeuw. Een kunstig ding dat dankzij de gestileerde vormen en de hoogte van toch wel enkele meter de aandacht trok van elke automobilist, fietser en (dikwijls ook jonge) voetganger. De onbekende schepper is nog spoorloos.