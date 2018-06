"Robert schuwde elk contact" VEREENZAAMDE MAN (81) LIGT MAAND DOOD IN RIJHUIS HANS VERBEKE

04 juni 2018

02u46 0 Kortrijk Moederziel alleen, in alle eenzaamheid gestorven en pas een maand later gevonden. Dat was het lot van de 81-jarige Robert Vandecaveye. "Hij zocht met niemand contact en deed zelfs de deur niet open als je ging aanbellen", zegt een buurvrouw. OCMW-voorzitter Philippe De Coene is er het hart van in.

Geuroverlast en het feit dat Robert Vandecaveye al enkele weken zijn brievenbus niet meer had leeggemaakt, doen buren op woensdag 16 mei bellen naar de politie. Die vindt in de woonkamer het lichaam in ontbinding van de bejaarde man. Een week later wordt het stoffelijk overschot gecremeerd en uitgestrooid. "Ik ken zelfs zijn naam niet", zegt een vrouw uit de straat als we langsgaan in de buurt. "Die man zocht met niemand contact. Bewust, zo leek het. Ik herinner me dat de elektriciteit eens was uitgevallen. Om na te gaan of dat alleen bij mij zo was, ging ik aanbellen bij de buren. Maar niemand was thuis, behalve hij. Maar de voordeur ging niet open."





De vrouw zag Robert Vandecaveye wel nu en dan te voet weggaan. "En steevast liet hij zich 's avonds weer door een taxi naar huis brengen. Ik heb ook nooit familie of zo gezien. Behalve kort na zijn overlijden. Toen stond hier plots een koppel. Robert bleek een oom van hen te zijn. Maar ze vertelden me dat ze al meer dan twintig jaar geen contact meer hadden met hem."





Vrijwilligers

OCMW-voorzitter Philippe De Coene huivert bij het verhaal van Robert. "Met de stad en het OCMW proberen we dergelijke scenario's net te vermijden", zegt hij. "Er zijn tal van initiatieven, zoals Buren voor Buren, waarbij mensen - meestal vrijwilligers - over de vloer komen bij buren die alleen leven, zich afzonderen, noem maar op. Als er iets schort, horen wij het van hen en proberen we te helpen. We hebben zeven dienstencentra, er zijn zorgverstrekkers die langsgaan in de verschillende wijken, noem maar op. Ook onze maaltijdenservice vervult een belangrijke rol op dat vlak. De medewerkers komen twee tot drie keer per week over de vloer bij de 'klanten', ze zien en horen veel. Met die informatie gaan wij aan de slag."





Kortrijk telt 16.000 zestigplussers. "14.700 van hen leven nog zelfstandig, als koppel of alleenstaande. In totaal gaat het over zowat 9.000 adressen die we graag in het oog willen houden. De uitdaging is groot en er wordt schitterend werk geleverd. Maar het is onvermijdelijk dat nu en dan iemand door de mazen van het net glipt. We merken bijvoorbeeld - zonder iets te willen zeggen over het dossier van Robert - dat mensen pertinent hulp weigeren en bewust met niemand contact willen. Dan wordt het voor ons erg moeilijk om een nuttige rol te spelen", besluit De Coene.