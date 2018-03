"Popcenter was zoveel meer dan een winkel" KLANTEN DELEN ANEKDOTES OVER BEROEMDE MUZIEKZAAK IN DOCU JOYCE MESDAG

Enkele trouwe fans van muziekwinkel Popcenter in Kortrijk konden zaterdag in Cinépalace voor de camera van regisseur Stefaan Sinnaeve herinneringen ophalen aan hun favoriete muziekwinkel. Uitbater Jacques Merlevede stopt ermee na 46 jaar, en Sinnaeve maakt een documentaire over Jacques en zijn Popcenter. "Jacques is een begrip, en popcenter zal erg gemist worden, tot over de landsgrenzen heen."

Muziekwinkel Popcenter, gespecialiseerd in metal en hard rock, sluit op 28 april. 46 jaar lang stonden Jacques Merlevede en Bernadette Beernaert er achter de toonbank. Regisseur Stefaan Sinnaeve, die in Ierland woont en er zelf nog zijn eerste centen spendeerde aan de nieuwste platen, wil die 46 jaar in een documentaire gieten. "Want Jacques heeft té veel betekend voor de muziekindustrie om die 46 jaar niet vast te leggen. Hij heeft er eigenhandig voor gezorgd dat grote namen als Led Zeppelin, Iron Maiden en Kiss zijn komen optreden in Kortrijk."





Miljoen albums

"In het eerste interview dat ik met Jacques deed, zei hij dat hij 'wel een miljoen' albums had verkocht", zegt Sinnaeve. "Toen de camera stopte met draaien, sprak ik hem aan over dat aantal. Bleek dat hij bloedserieus was. In 2.500 weken zo'n 400 albums per week van de hand doen, het moet zoiets geweest zijn. Er is iets met Jacques, noem het een 'zesde zintuig' ofzo. Hij kent al zijn klanten en kan perfect inschatten wie welke nieuwe plaat graag zou horen."





Bad Steve

In de documentaire worden niet alleen grote namen uit de metal- en hard rock geïnterviewd, ook trouwe klanten nemen het woord. Andy Polfliet mocht als eerste plaatsnemen op de getuigenstoel.





"Ik heb de allereerste plaat meegebracht die ik hier kocht, 33 jaar geleden. Geen plaat van Iron Maiden of Judas Priest, maar van de minder bekende Duitse Bad Steve. Ik moest hier gewoon zijn vandaag, om Jacques te bedanken voor wat hij voor mij heeft betekend. Ik heb nog een aantal jaren plaatjes gedraaid op radiozender Zelfstandig Harelbeke, en ik kon hier altijd terecht voor de nieuwste platen. Mijn band Eternal Breath heeft hij altijd wat gepromoot in de winkel, en twee jaar geleden mochten we nog optreden op een event vlakbij de winkel."





Niet voor het geld

Een unieke kerel, zo omschreven alle aanwezigen Jacques zaterdag.





"Het was zoveel méér dan een winkel", zegt Miek Feys, die meehelpt met de realisatie van de documentaire. "Jacques legde voor al zijn vaste klanten plaatjes klaar die hij voor hen uitkoos. En hij had steevast gelijk, dus we kochten die platen ook gewoon, zónder aarzelen. Om het geld was het hem niet te doen. Als we zelf iets uithaalden waarvan hij wist dat het echt ons ding niet was, wilde hij het ons niet verkopen."





"Jacques zorgde er ook voor dat er altijd muziek speelde die je graag hoorde op het moment dat je in de winkel wat liep rond te neuzen", zegt Ronny Grymonprez. Hij herinnert zich nog goed de allereerste keer dat hij Popcenter binnenwandelde, in 1979. "Ik dacht dat ik in de hemel was terechtgekomen", lacht Ronny. De première van de docu van productiehuizen Wild Cherry Pictures en HD Studio is op 23 augustus 2018 in de Budascoop in Kortrijk.