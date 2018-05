"Plein ontworpen door inwoners" WAAR VOLKSFEEST VOOR HEROPENING HEULEPLAATS XAVIER COPPENS

07 mei 2018

02u26 1 Kortrijk Dat Heule een feestgemeente is, hebben de inwoners gisteren weer bewezen. Ze zakten massaal af naar Heuleplaats om de heraanleg te vieren. Het hele weekend mochten de inwoners hun favoriete kunstwerk kiezen dat straks op de plaats geïnstalleerd wordt.

Dat de heraanleg van Heuleplaats een jaar miserie, modder en stof heeft veroorzaakt, leken de Heulenaars zaterdagavond al vergeten te hebben. Er werd gefeest "op een Heuleplaats die weer van de Heulenaars is", zoals Unizo-voorzitter Stan Callens het verwoordde.





Met de nodige inspraak van burgers en handelaars lijkt iedereen tevreden en dankbaar met het vernieuwde centrum. "Het was meer dan nodig dat de terrassen van de vier cafés konden uitbreiden", vinden broer en zus Piet en Netje Cattebeke. "Met het mooie weer was het vrijdagavond dan ook zoeken naar een vrij tafeltje. Heule leeft nu eenmaal en met de heraanleg zal de gemeente nog meer leven. Het blijft dus even moeilijk om een plaatsje op het terras te veroveren op topdagen zoals vandaag. Maar dankzij het nieuwe plein zullen chauffeurs hier voortaan verplicht worden trager te rijden."





De horeca-uitbaters op het plein hebben een jaar op hun tanden moeten bijten, maar ook bij hen overheerst een dankbaar gevoel. "We zijn trots op onze Plaats. Met minder verkeer, een groter plein, ruimere terrassen en meer gezelligheid kunnen we alleen maar supertrots zijn", reageert Pascal Devisscher van café Den Hert.





Kunstwerken

Net zoals bij vorige evenementen werkten ook nu de vier cafébazen weer samen. "Dat is de sterkte van ons succes. We helpen elkaar waar nodig en tappen graag samen pinten. Ruzie en concurrentie kennen wij niet."





Het stadsbestuur investeerde drie miljoen euro in de heraanleg van Heuleplaats. De stad koos samen met de inwoners voor een plein met zitbanken en veel groen, dat zich leent voor het organiseren van festiviteiten. De straat werd versmald, voetpaden verbreed en de toegelaten snelheid verlaagd naar dertig kilometer per uur. Door te kiezen voor een minimaal niveauverschil tussen stoeprand en wegdek wordt het pleingevoel nog verhoogd.





De inwoners mochten het hele weekend ook hun stem uitbrengen op hun favoriete kunstenaar. Die met de meeste stemmen maakt tegen eind september vier bronzen beelden die aan de vier cafés worden geplaatst.





De werken zijn trouwens nog niet voorbij, want even verderop wordt de Zeger van Heulestraat nog afgewerkt.





"Heuleplaats is het eerste plein in Kortrijk dat door de inwoners volledig zelf werd ontworpen. Dat is een mooi voorbeeld van onze aanpak 'Kortrijk Spreekt', waarbij we mensen meer inspraak geven", besluit burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).