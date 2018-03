"Pintjes blijven aan 1,5 euro" KLEINSTE CAFÉ VAN KORTRIJK HEROPENT PETER LANSSENS

22 maart 2018

02u53 0 Kortrijk Petit Café is gered. Chloé De Jode heropent het kleinste café van Kortrijk. Het blijft bovendien het goedkoopste café van de binnenstad, met pintjes aan 1,5 euro. "Ook mensen die het minder breed hebben, moeten hun pintje drinken."

Het doek viel begin januari over Petit Café in de Zwevegemsestraat 176, toen Ruddy Demeulenaere na 38 jaar de deuren sloot.





Tot Chloé De Jode, kleindochter van wijlen uitbater Erik Vervaecke van gewezen volkscafé Mercurius even verderop, te horen kreeg dat Petit Café van amper 50 vierkante meter te huur stond. Ze overtuigde brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem en tekende een contract.





Petit Café is gered en heropent op zaterdag 31 maart. Meer zelfs, wie er een pintje wil drinken, blijft gewoon 1,5 euro betalen. Sterke dranken kosten 4 euro.





"Ik heb het berekend en kom tot het besluit dat het leefbaar is zo", vertelt Chloé. "Er komen hier ook minderbedeelde mensen, die hun pintje moeten kunnen drinken. Het is een troef, het goedkoopste café van de binnenstad zijn. Want wie naar hier komt, kan er eentje meer drinken (lacht). De prijzen blijven zeker de komende twee jaar gelijk. Daarna zien we wel."





Droom komt uit

Het interieur blijft authentiek retro. Maar het café wordt wel opgeknapt met een fris likje verf, nieuwe gordijnen en binnenkort ook de komst van een nieuwe televisie en een tafelvoetbal.





"Ja, er is hier plaats genoeg voor een tafelvoetbal", glimlacht Chloé, die in een vorig leven lasser was in de bouwsector. "Ik maak namelijk ruimte vrij door twee tafels weg te nemen, aan het venster, zodat ik er een ronde tafel en de tafelvoetbal in de plaats kan zetten. Zo klein is het nu ook weer niet hé, er kunnen rechtstaand tot vijftig mensen binnen. En als het mooi weer is, moeten ze desnoods ook maar achteraan op de koer gaan staan (lacht). Het is een droom die uitkomt, want ik wilde tien jaar geleden al het café van mijn grootvader overnemen, waar ik al rondliep toen ik nog een meisje was. Ik ken nog veel klanten van toen, die nu hoop ik naar Petit Café zullen komen. Ik ben sociaal en kan goed luisteren en raad geven. Ik help de klanten graag. En ze kunnen met een gerust hart al hun verhalen met mij delen. Want alles blijft bij mij, ik vertel nooit iets rond. Of er verenigingen welkom zijn? Zeker, ik hoop hier toch een kaartersclub te kunnen opstarten. Want ik kaart zelf graag en ben er nog eens goed in ook", aldus Chloé, die tijdens weekends en vakanties hulp zal krijgen van haar man en loodgieter Grégory De Vos (28).





Petit Café zal op maandag, dinsdag en donderdag open zijn van 9 tot 22 uur, op vrijdag en zondag tot 24 uur en op zaterdag tot de laatste klant vertrekt. De sluitingsdag is op woensdag.