"Parkeerdossier is slecht onderhandeld" DE CLERCK (CD&V) EN VAN QUICKENBORNE (OPEN VLD) IN DE CLINCH PETER LANSSENS

25 juli 2018

02u40 1 Kortrijk Gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) en huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (Open Vld) botsen over de afgeslankte parking onder het Conservatoriumplein. "Het is slecht onderhandeld", vindt De Clerck.

Eind vorige week raakte bekend dat de nieuwe parkeerhaven onder het Conservatoriumplein geen 1.200, maar 900 plaatsen krijgt. En geen vier, maar drie verdiepingen. Een kleinere parkeerhaven omdat de NMBS wil besparen. "We hebben het over een heel belangrijke parkeerhaven, waar je naast de verbinding met het station bijvoorbeeld ook een aansluiting kan krijgen op zelfrijdende elektrische busjes die later eventueel tussen het station en Hoog Kortrijk rijden", zegt gemeenteraadslid Stefaan De Clerck (CD&V). "Het kan een enorme boost geven aan een goeie mobiliteit, maar plots is er sprake van een kleinere parking. Waardoor de vleugels van het project van de vernieuwing van de stationsbuurt verder afgesneden worden. Ik vraag mij af wie er dit dossier mee onderhandelde vanuit het stadsbestuur. Er moet verzet komen. Het project moet zo integraal mogelijk en zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Ik vraag mij trouwens ook af waar het eerste ontwerp van het nieuwe Conservatoriumplein blijft, dat na de aanleg van de ondergrondse parking en het wegnemen van de bovengrondse parking een groen plein moet worden", aldus Stefaan De Clerck. "Het stadsbestuur liet het dossier te lang aanslepen, waardoor de voorziene budgetten in Brussel weg zijn", vult Benjamin Vandorpe, kandidaat bij CD&V 4.0, aan.





Grotere fietsenstalling

Huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wijst erop dat het aantal pendelaars dat met de wagen komt, sinds 2017 met vijftien procent daalde. Steeds meer pendelaars komen met de fiets of de bus of laten zich afzetten en ophalen op de shop & go-parkeerplaatsen aan het station. "De NMBS had de parking eerst veel te groot ontworpen", zegt Van Quickenborne. "Met 900 nieuwe plaatsen krijgen we er nog steeds meer ondergronds bij dan er bovengronds in de stationsbuurt geschrapt worden. We willen geen parkeerhaven die voortdurend deels leegstaat. Er is nu net meer ruimte om de ondergrondse fietsenstalling groter te maken. Het is dus niet slecht onderhandeld", aldus Van Quickenborne. De aanleg van de parkeerhaven vat in principe midden 2019 aan. Tegelijk start de aanleg van een wegtunnel tussen rotonde Panorama en kluifrotonde Appel. De kluifrotonde verdwijnt. De tunnel krijgt een in- en uitrit naar de parkeergarage onder het Conservatoriumplein. De wegtunnel en parkeergarage zijn eind 2022 af. De werken voor een nieuw station, in welke (afgeslankte) vorm is nog onduidelijk, starten in 2023 en zijn tegen 2030 af.