"Oversteekplaats moet veiliger" OUDERS BLOKKEREN OUDENAARDSESTEENWEG AAN SCHOOL PETER LANSSENS

25 januari 2018

02u41 0 Kortrijk Ouders blokkeerden woensdagvoormiddag enkele minuten de Oudenaardsesteenweg aan de school Sint-Theresia. "De maat is vol", zegt directeur Piet Demeurisse. Hij is boos omdat stad en gewest nalaten een zebrapad beter aan te duiden. "We gaan het bespreken", belooft schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Een delegatie van de vrije basisschool Sint-Theresia werd op 27 oktober 2017 ontvangen in het stadhuis door burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en schepen Axel Weydts (sp.a). "Er is ons toen vanalles beloofd, maar met uitzondering van enkele politiecontroles gebeurde er niets", stelt Piet Demeurisse. "Er gebeuren hier nochtans onaanvaardbare dingen. Veel chauffeurs stoppen niet aan het zebrapad, als ouders en leerlingen aanstalten maken om over te steken. En als er file is, staan wagens vaak doodleuk op het zebrapad zelf aan te schuiven in plaats van ruimte vrij te houden. Als er geen file is, trekken veel automobilisten op vanaf de verkeerslichten even verderop, om hier dan met 70 kilometer per uur te passeren op de Oudenaardsesteenweg. Het is hier wel zone 30 hé! We vragen om op zijn minst het zebrapad beter aan te duiden. En we vragen hulp om hier weer een gemachtigd opzichter aan het zebrapad te zetten, want niemand wil zich kandidaat stellen in de school."





Levensgevaarlijk

De vorige opzichters werden namelijk uitgescholden door bestuurders of zelf bijna aangereden op het zebrapad. "Het is levensgevaarlijk. We blijven actie voeren, tot er ingegrepen wordt", zeggen voorzitters van het oudercomité Lies Wemel en Carine Vanneste en trekker bij de ouders Kahina Aksil. "Burgemeester Van Quickenborne zegt dat kinderen de toekomst van onze stad zijn. Wel, dat hij deze schoolomgeving dan veiliger laat maken. Door met knipperende lichten te werken, de al aanwezige verlichtingspalen van kleur te laten veranderen, het zebrapad te combineren met een vluchtheuvel, opties genoeg. Doe iets, in plaats van ons maanden aan het lijntje te houden. We pikken het niet meer."





Tal van pv's

Volgens schepen Weydts gaat het vooral over een mentaliteitsprobleem.





"Het gedrag van sommige chauffeurs is onaanvaardbaar. Er waren daar twaalf gerichte politiecontroles de voorbije drie maanden. Er werden tal van pv's (exacte cijfers waren er gisteren niet, nvdr.) opgesteld voor het niet verlenen van voorrang aan de voetgangers op het zebrapad. We zijn niet tegen een betere aanduiding van de oversteekplaats en gaan dit bespreken met het Agentschap voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. En we zochten wel degelijk naar gemachtigde opzichters, maar voorlopig zonder resultaat. Ik roep de directeur op om met leerkrachten te werken, in een beurtrol. Dat moet haalbaar zijn", aldus Weydts, die gisteren net zoals de school zelf gecontacteerd werd door Sofie Dekein uit Kortrijk. Zij wil kansarmen inzetten als gemachtigd opzichter, maar zeker is dat nog niet. Wordt vervolgd. "We blijven actie voeren, zo lang de stad en het gewest niets doen. De volgende keer is op woensdag 7 februari. Dan bezetten enkele 'superhelden' de steenweg", waarschuwen de boze ouders.