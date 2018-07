"Overkap E17 en leg stadspark aan" SP.A VERSPREIDT 1.500 BRIEVEN MET AMBITIEUS PLAN JOYCE MESDAG

27 juli 2018

02u31 0 Kortrijk Sp.a heeft 1.500 brieven verspreid in Kortrijk met daarin een uitgewerkt voorstel om de E17 te overkappen en daarop een stadspark aan te leggen van zo'n 15 voetbalvelden groot. "Verkiezingsstunt? Dit is een realistisch voorstel", klinkt het.

Het gaat over de strook E17 van aan de brug vlakbij Kortrijk Xpo tot aan het op- en afrittencomplex bij de rotonde Cowboy Henk. "Dat is zowat een kilometer lang", zegt Philippe De Coene. "Om de E17 te overspannen heb je een breedte van 100 meter nodig, het gaat dus in totaal om 10 hectare of zo'n 15 voetbalvelden. Dat is groot genoeg voor een uiteenlopende groene invulling, van zones met een open parkruimte tot zones met een iets dichtere bebossing."





Geluidsoverlast

Het idee kwam nadat De Coene voor Kortrijk Spreekt de straat op trok. "Ik kreeg hier zó vaak de verzuchting te horen dat die E17 toch voor veel geluidsoverlast zorgt", zegt De Coene. "We dringen er al jaren op aan bij het Vlaams Gewest om daar iets aan te doen. Doordat de E17 hier echt ingekapseld zit in de omgeving, zal een geluidsmuur echter maar voor een heel klein deel de geluidsoverlast beperken, en dus wil het Vlaamse Gewest er -begrijpelijk- niet in investeren." Dus denk je dan beter out-of-the-box.





"Een overkapping zou het probleem van de geluidsoverlast meteen oplossen", zegt Jan Desmet, van de Kortrijkse afdeling van Natuurpunt, die als onafhankelijke op de sp.a-lijst staat. "De luchtvervuiling wordt er meteen ook mee aangepakt. Uitlaatgassen worden er onder de overkapping opgevangen en gefilterd."





Kostprijs

Een ambitieus plan is het zeker. Maar is het plan ook realiseerbaar?





"Het is nú dat ons verkiezingsprogramma wordt opgemaakt", zegt Philippe De Coene. "Binnen enkele maanden worden de investeringen voor de komende jaren vastgelegd. Wanneer moet je anders een idee als dit voorstellen? De overkapping zou 150 miljoen euro kosten, de invulling als park daarboven nog eens 25 à 30 miljoen euro. Uiteraard kan de stad dat niet alleen dragen. Maar het zou niet het eerste grootschalige project zijn in Kortrijk met een stevige financiering vanuit Brussel." Bij AWV staan ze alvast niet te springen voor het plan. "Ons budget is ook beperkt, en het onderhoud en veiliger maken van bestaande wegen, heeft een hogere prioriteit", klinkt het.





"Daarom zijn we van plan om dit verder uit te werken met intercommunale Leiedal, zodat we met een totaalproject naar AWV kunnen stappen", zegt De Coene. "Vlaanderen heeft wel al vaker wat overtuiging nodig gehad voor projecten hier in de regio."