"Opbrengst gaat naar daguitstap" VOORMALIG BEWONER HOUDT BENEFIET VOOR TEHUIS DE RIJZENDE STER JOYCE MESDAG

28 maart 2018

02u39 1 Kortrijk Ershad Yaftali uit Harelbeke organiseert vrijdag samen met drie vrienden een pasta-avond ten voordele van De Rijzende Ster in Kuurne, een tehuis voor bijzondere jeugdzorg. Hij werd er zelf opgevangen, nadat hij als vluchteling naar ons land kwam.

Ershad ontvluchtte in 2001 zijn thuisland Afghanistan, samen met zijn broer Shoaib en een oom, op zoek naar een beter leven. Nadat ze in België aankwamen, verbleven Ershad en Shoaib eerst een half jaar in het asielcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. "Later werden we in geplaatst in De Rijzende Ster in Kuurne, een tehuis voor bijzonder jeugdzorg." In De Rijzende Ster verblijven een 50-tal kinderen die door de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg geplaatst zijn, omwille van een problematische opvoedingssituatie. Sommigen van hen gaan op bepaalde dagen naar huis, anderen blijven er 7 dagen op 7, net zoals Ershad en Shoaib destijds.





Disneyland

"In het weekend waren er altijd een 20-tal kinderen die niet naar huis gingen", zegt Ershad. "De opvoeders deden hun uiterste best om dan eens iets extra's te doen. Zo gingen we eens naar The Lion King kijken in de cinema. We mochten ook eens een dagje naar Disneyland in Parijs. Dat zijn de mooiste herinneringen die ik aan de Rijzende Ster heb." Ershad organiseerde vorig jaar, samen met onder meer Mariam Ait Hureid, Mustafa Oumaruv en Annisa Sheekh Dahir, een benefietfestival in V-Tex Kortrijk. Ze deden dat onder de noemer 'Grenzeloos'. "Met Grenzeloos willen we jongeren samenbrengen, werken rond actuele thema's en hen ook aanzetten om mensen te helpen, waar nodig. Met dat idee in het achterhoofd, willen we elk jaar graag een benefietactie organiseren." De opbrengst van het festival ging vorig jaar naar het consortium 12-12, dat noodhulp verleende in het kader van de hongersnood in Afrika. "Het was Ershad die met het idee op de proppen kwam om de opbrengst van dit jaar aan De Rijzende Ster te schenken", zegt Mariam.





Plezier doen

"Het is niet dat de jongeren daar iets tekort komen, zeker niet", zegt Ershad. "De jaren dat ik er zat, van aan mijn 11de tot mijn 18de, heb ik er graag gezeten. Ik keer ook nu nog graag terug, om iedereen eens gedag te zeggen. Maar met de centen dat wij zouden storten kunnen de kinderen daar eens iets extra's doen in het weekend, zoals een daguitstap naar een pretpark. Ik weet precies hoeveel plezier het de kinderen daar doet."





De pasta-avond vindt plaats in het Textielhuis in Kortrijk, komende vrijdag vanaf 18 uur. inschrijven kan via de Facebookpagina 'Pasta avond t.v.v. de Rijzende Ster'.