"Onze wagen missen? Nooit!" AUTOLOOS DOOR HET LEVEN, MET ZES KINDEREN PETER LANSSENS

16 november 2018

02u28 0 Kortrijk Een gezin met zes kinderen is sinds kort bewust autoloos. Boodschappen doen, naar het werk en de school gaan, het gebeurt nu te voet of met de fiets. "Onze auto missen? Nooit!", klinkt het in koor.

Ze verkochten hun Hyundai H-1 People twee weken geleden. Het loopt sindsdien niét in het honderd in het nieuw samengesteld gezin van leraars Natacha Jaumain (38) met kinderen Fraukje (10), Oone (9) en Otto (5) en Olivier Maes (41) met kinderen Remy (11), Henri (9) en Juliette (6). Ze wonen in de wijk Sint-Jan. "We zijn geen 'geitenwollensokken groene jongens'. We leven duurzaam en bewust", zegt Olivier. "We beseffen dat niet iedereen dit kan. Maar het is wel mogelijk voor mensen die in het centrum van een stad wonen en niet ver werken. We testten eerst drie maanden, om te voelen hoe het zou zijn zonder auto. Voor ons is het 'peanuts'. Gewoon een klik maken."





Niet in file

Slecht weer? "Maandag regende het, dus was het naar school fietsen met jas en regenbroek aan. Ik vind het niet erg", zegt Remy. Olivier fietst het verst, per weekdag 8 kilometer naar het Centrum voor Leren en Werken in Lendelede en 8 kilometer terug naar Kortrijk. "Ach, een enkele rit duurt een half uurtje, op het gemakje. Ik ben vaak sneller thuis dan een collega, die ook in Kortrijk woont, maar geregeld in de file staat met zijn auto", zegt Olivier.





"En het is goed voor hem, hij heeft nu een mooi kontje", lacht Natacha. Boodschappen doen? "Vroeger bestelden we elke vrijdag een Collect & Go in de Colruyt. Auto vullen en weer weg. Nu kopen we bij lokale handelaars, te voet of met de fiets. En als we toch naar een supermarkt gaan, behelpen we ons met fietszakken. De kinderen hebben véél hobby's. Zo basketten de vier jongens", zegt Natacha. "Ik vind dat best ok, dan ben ik al opgewarmd als ik fietsend aankom", glimlacht Remy.





"Iedereen fietst, ook de kleintjes", vervolgt Natacha. "Otto en Julliette worden altijd begeleid. We fietsen vaak in groep, automobilisten kunnen niet naast ons kijken. We dragen allemaal een helm en véél lichtjes. Zichtbaarheid in het verkeer is belangrijk. We zijn net de 'fluofanfare'", lacht Natacha. "Ook tijdens vakanties lukt het. We fietsen naar de bioscoop, gaan met de trein naar zee en pikken activiteiten in Kortrijk zelf mee. En als het over grote reizen gaat: je kan een auto huren of een bus of trein nemen. En dichter bij huis op reis gaan is niet minder leuk. Kijk naar afgelopen zomer. Het weer was hier vaak beter dan in zuiderse landen. Onze vrijheid wordt niet beknot. Het enige wat je moet doen, is minder impulsief zijn en je beter organiseren."





"Als er een noodgeval is, onze huisarts en de dierenarts wonen om de hoek. En als het echt erg is, laat je toch een ziekenwagen komen. Het is ons vooral om de duurzaamheid te doen. Een auto vervuilt. En je bespaart. Wie gemiddeld 50 kilometer per dag rijdt, betaalt alle autokosten inbegrepen zo'n 7.500 euro per jaar. Er zijn ook veel mensen, zoals wij vroeger, die hun auto amper gebruiken. Maar daar betaal je ook voor, voor een wagen die stilstaat. Denk maar aan de autoverzekering alleen al."





Elektrische cargobike

Het kan nóg beter. Ze kochten nu via een groepsaankoop een elektrische cargobike van Bullit van net geen 5.000 euro. Via Kevin Labeeuw van Grean Leaf Projects, die ook aan huis herstelt. De cargobike met een laadvermogen van zo'n 100 kilogram wordt begin december geleverd."





Hondjes

Ze krijgen een premie van de stad van 400 euro, met bewijs van aankoop van de fiets en schrapping van de kentekenplaat van hun auto. "We kijken naar onze cargobike uit. Dan kunnen bijvoorbeeld ook onze hondjes Lola en Beau altijd mee", besluit Natacha.