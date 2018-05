'Omstreden' imam ronselt geld voor moskee 07 mei 2018

02u26 1 Kortrijk Het Vlaams Belang in Kortrijk tilt zwaar aan het feit dat imam Mohamed Toujgani twee jaar geleden naar Kortrijk kwam om geld te ronselen voor de nieuwe moskee.

"Wij roepen op de financiële stromen van de vzw achter de moskee eindelijk te onderzoeken en we stellen ons de vraag of de stadscoalitie zich wil blijven inlaten met figuren als de omstreden imam Toujgani. Blijkbaar kan de radicale islam in Kortrijk ongestoord zijn gang gaan. En opvallend is dan nog dat raadslid Mohamed Ahouni graag poseert met Toujgani tijdens de geldinzameling", reageert Wouter Vermeersch.





Open Vld-raadslid Mohamed Ahouna wil niet veel reageren. "Het Belang doet er alles aan om in de aandacht te komen om de moskee tegen te houden. Ik weet niet of Toujgani zo omstreden is. Hij wordt meestal uitgenodigd omdat hij lid is van de raad der theologen in België. Geld inzamelen gebeurt trouwens via een platform en zo worden gastsprekers uitgenodigd. De speech wordt live uitgezonden, wat bewijst wat we niks te verbergen hebben." (XCR)