"Of ik de verkiezingen haal? Ik hoop het" PHILIPPE LAGAE (TEAM BURGEMEESTER) OVERWON AL 14 TUMOREN PETER LANSSENS

29 juni 2018

03u07 0 Kortrijk Team Burgemeester zet met Philippe Lagae (63) een man die lijdt aan kanker op de lijst. De Kooigemnaar overwon al veertien tumoren. "Ik ben een optimist en geloof dat ik nog iets kan betekenen."

De miserie begon in 2014, toen Philippe Lagae een raar gevoel kreeg in zijn buik. De diagnose in AZ Groeninge was keihard: vijf tumoren in de dikke darm. Er werd inmiddels een stuk darm weggesneden van zo'n 30 centimeter. "Ik woog 145 kilogram", vertelt Philippe. "Alle dagen op restaurant, graag een pint pakken, geen tijd om te sporten, het tikte snel aan. Na de operatie en een chemokuur ging ik naar 118 kilogram. Door anders te eten en tijdens de week geen alcohol te drinken. Ik voelde me tiptop. Tot in de zomer van 2016 mijn bloedwaarden slecht waren. De kanker was uitgezaaid, er zaten zes tumoren op mijn lever. Ze werden verwijderd. In juni 2017 volgde een nieuwe klap: een tumor op de lever en twee op de longen. De tumor op mijn lever werd met een soort laser verbrand, terwijl ik enkele erg grote dosissen gerichte bestraling kreeg voor de tumoren op mijn longen. Daarna volgden twaalf sessies chemo, tot mei 2018", zegt Philippe Lagae, die momenteel met ziekteverlof is. Hij is manager in het internationaal bedrijf Rauwers, van de afdeling 'signalisatie voor prioritaire voertuigen'.





Haalt hij de gemeenteraadsverkiezingen? "Dat weet ik op 17 juli. Ik heb die dag een afspraak in AZ Groeninge om na te gaan of ik kankervrij ben of niet", zegt de echtgenoot van Nicole Vanbecelaere (66) en papa van Delphine (32) en Charlotte (29). "Ik geloof in toeval, want de dag nadien ben ik jarig. Niemand die het waagt om dan slecht nieuws te brengen (lacht). Als de kanker toch de bovenhand haalt? Ik geloof niet in zo'n doemscenario. Depressief zijn helpt niet, dan verpest je je leven. Mijn kleinzoon Jules is een extra motivatie."





Trajectcontrole

Philippe Lagae wil dat de 870 inwoners van Kooigem, de kleinste deelgemeente van Kortrijk, respect krijgen. "Ik wil dat pijnlijk steentje in de schoen van het beleid zijn. Neem nu de geplande trajectcontrole op de Doornikserijksweg. Dat vind ik weggesmeten geld. Chauffeurs halen er inderdaad snelheden tot 100 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid 70 kilometer per uur is. Toch gebeuren er hier nooit ongevallen. Een andere belangrijke kwestie: maak nu eindelijk eens de Kazernestraat anderhalve meter breder, zodat vrachtwagens er in twee richtingen kunnen rijden. Zo haal je het zwaar verkeer uit de dorpskern weg. Er zijn ook kleine ergernissen, zoals de publieke fietspomp aan de kerk. Niemand vindt die omdat ze overwoekerd is door onkruid. Verder: Er is niemand om de lokale bib open te houden, buiten op zaterdag. Dat kan niet. Ik ga voor ruim duizend stemmen. Want ik heb een vriendenkring tot ver buiten Kooigem. Op welke plaats op de lijst van Team Burgemeester ik wil staan? Om het even, de mensen gaan mijn naam wel vinden."