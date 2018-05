'Nonkel Obama' komt bij sp.a op 31 mei 2018

Quirijn Louncke (63), die drie jaar geleden na 20 jaar afscheid nam van de Kortrijkse containerparken en bekend was als de populairste parkwachter van de stad, staat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van sp.a. Hij wordt 'nonkel Obama' genoemd. Zo is hij, net zoals de gewezen Amerikaanse president Obama, gekend voor zijn onnavolgbare glimlach. 'Nonkel Obama' woont met zijn vrouw Carine in de Vlasbloemstraat in Heule en wil voor de gewone mensen opkomen, wie ze ook zijn. Zo is hij actief in computerclub Appletje-I in Marke. Veel inwoners gaan bij hem te rade met hun computerproblemen. Nonkel Obama kiest voor sp.a omdat hij schepen Bert Herrewyn een goeie collega vindt, die zorgt voor het milieu en de netheid. (LPS)