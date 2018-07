"Nieuwe zaak wordt 100 % ons eigen goesting" EIGENAARS SLUITEN TABLE D'AMIS EN OPENEN RESTAURANT BEUDAERT JOYCE MESDAG

26 juli 2018

02u47 0 Kortrijk Matthieu Beudaert (41) en Sofie Delbeke (43) sluiten hun sterrenrestaurant Table D'Amis in Kortrijk om met een nieuw concept te beginnen. Ook Gastrobar Gust op de eerste verdieping gaat dicht. Met hun beslissing geven ze onvermijdelijk ook de Michelinster af die ze sinds 2012 aan de deur mochten hangen.

"Toen Sofie en ik negen jaar geleden startten met onze zaak, hadden we een ideaalbeeld voor ogen", legt Matthieu uit. "We wilden een restaurant dat laagdrempelig was, waar je tegen een betaalbare prijs van eenvoudige, maar pure gastronomie kon genieten, zonder daarvoor uren aan tafel te moeten zitten. Table D'Amis is flink gegroeid de voorbije jaren. We zijn op een punt gekomen waarbij we moeten vaststellen dat we toch vrij ver van dat oorspronkelijke ideaalbeeld zijn beland." Daarom werkten Matthieu en Sofie een ander concept uit. Dat moet hun ideaalbeeld meer benaderen.





A la carte

Om dit te bereiken, hebben ze geen andere keuze dan opnieuw te beginnen. "Het moet echt het restaurant worden waar we zélf naartoe zouden gaan. Een zaak die niet verbonden is aan die vaste degustatiemenu's, maar waar onze gasten á la carte kunnen kiezen uit een aantal gerechten. Waar we opnieuw elke week kunnen brainstormen over wat we, naargelang het aanbod op dat moment, de week erna willen serveren. Een menu brengt wat gemak, maar je kan zo wel minder snel nieuwe dingen uitproberen. We zullen uiteraard opnieuw naar dezelfde kwaliteit streven, maar ik wil me weer meer amuseren." Het nieuwe concept krijgt de naam 'Restaurant Beudaert'. "Er zijn wel 100 namen de revue gepasseerd, maar uiteindelijk zijn we toch bij mijn eigen naam beland", zegt Matthieu. "Er bestaat nog geen zaak met die naam, maar vooral: het toont dat we in dit restaurant toch wel vooral ons eigen goesting willen doen." Met hun beslissing geven ze onvermijdelijk ook de Michelinster af die ze sinds 2012 aan de deur mochten hangen. "We zijn heel trots op die onderscheiding. Het is een beloning en mooie erkenning voor ons werk. Het is dus niet dat we er om een bepaalde reden van 'af' willen. Misschien krijgen we wel voor ons nieuwe restaurant ook een ster? Ze zou in elk geval heel welkom zijn."





In het nieuwe restaurant zullen maar 6 mensen werken in plaats van de 10 in Gust en Table D'Amis nu. "Er is enorm veel vraag naar kwaliteitsvol personeel in de horeca. Onze medewerkers gaan in een mum van tijd een andere job vinden." Nog een laatste keer genieten bij Table D'Amis kan tot en met 18 augustus. Restaurant Beudaert opent begin september.